Turnmärchen aus 1001 Nacht

Das beliebte Nikolausturnen des TSV Eintracht Karlsfeld stand heuer unter dem Motto Sindbads Reisen.

Karlsfeld – Rund 450 Kinder aller Altersklassen, angefangen von den Jüngsten des Eltern- und Kindturnens, über das Buben- und Mädchenturnen bis zu den Wettkämpferinnen des Leistungsturnens und der Showtanzgruppe Jumpagnes, waren beim Nikolausturnen des TSV Eintracht Karlsfeld vertreten.

Die erste Überraschung bot der Einmarsch der Übungsleiter in die Sporthalle der Grundschule, hatten sich doch über 40 von ihnen zu einem aus Tüchern stilisiertem Boot zusammengetan. Mitten drin im goldfarbenen Kostüm: Sindbad, der Seefahrer aus den Märchen aus 1001 Nacht. Von der Brücke seines Schiffes herab begrüßte er alle Kinder und 500 Gäste.

Den Anfang der Show machten die Kleinsten vom Eltern-Kind-Turnen mit ihren Müttern und Vätern. Wie ein nicht endender Bandwurm schob sich die Gruppe in die Turnhalle – über 50 große und kleine Teilnehmer. Es folgten ein Ballettauftritt, erste Tanzeinlagen, unter anderem von der Jazztanzgruppe, die der Abteilung angehört, und die Kinderrythmik mit Mädchen von sechs bis neun Jahren.

Anschließend boten die großen Turnmädchen eine mitreißende Show an diversen Geräten. Sie nahmen Sindbad mit auf eine Reise in ein orientalisches Städtchen. Auch beim anschließenden Kleinkinderturnen kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten, weil die Kinder neben Turnübungen auch bayerische Tänze in Tracht zeigten, gemeinsam mit ihren in Dirndl gewandeten Übungsleiterinnen.

Die Mädchengruppe der Acht- bis Neunjährigen hatte eine Feeninsel aufgebaut und zeigte Tänze mit Bändern sowie Übungen am Boden, am Barren und mit dem Minitrampolin. Ein weiterer Showtanz der Gruppe „Jazz 2“ beschloss den ersten Teil der Veranstaltung.

Nach der Pause ging es weiter mit großartigen Vorführungen der Leistungsturnerinnen am Stufenbarren. Man konnte erahnen, welche Schwierigkeitsgrade bei Wettkämpfen zu bestehen sind. Die nächste Überraschung boten die kleinen Jazztänzerinnen, die ihre tolle Show mit dem Breakdance zweier Buben anreicherten, was äußerst lustig anzusehen war. Auch die Judoka zeigten im Schwerpunkt ihrer Darbietungen die Nachwuchsarbeit mit den kleinsten Kämpfern. Zum Schluss zeigten die Trainer ihr Können im Judosport auf der Matte.

Wie immer beim Nikolausturnen bildeten zwei Gruppen denHöhepunkt: über 40 Leistungsturnerinnen aller Altersklassen mit ihren großartigen Bodenübungen unter der Leitung von Regina Isztl und die Jumpagnes mit ihrem Showtanz.

Auch der Nikolaus schaute vorbei. Jedes Kind bekam ein Tütchen mit Weihnachtsüberraschungen.

dn