Karlsfelder Sinfonieorchester beschert den Zuhörern weihnachtliche Stunden

Teilen

Bewegte das Orchester zu viel Ausdruck und Temperament: Leiter Bernhard Koch. © hab

Es war ein wunderbares Konzert mit einem tollen Programm. Mit diesem Auftritt beglückte das Karlsfelder Sinfonieorchester sein Publikum und bescherte ihm bereits am 4. Advent weihnachtliche, festliche Gefühle.

Karlsfeld – Und es gab schöne Überraschungen wie die Sinfonie eines E.T.A. Hoffmann, den man bisher nur als Dichter der Romantik kennt und nicht als Komponisten. Der Leiter des Orchesters, Bernhard Koch, zählte noch weitere erstaunliche Seiten „dieses Herrn“ auf: So war er auch als Richter tätig, als Bühnenausstatter und als sehr begabter Karikaturist. Letzteres wurde ihm zum Verhängnis: Die Obrigkeit ließ sich seine Schmähungen nicht gefallen und entfernte ihn aus dem richterlichen Dienst. In diese Sinfonie in Es-Dur, die seine einzige blieb, hat E.T.A. Hoffmann dann auch jede Menge Ideen und Einfälle gesteckt. Sie kam majestätisch daher, aber auch sanftmütig oder tänzerisch hüpfend. Das Orchester ließ sich von Koch zu viel Ausdruck und Temperament bewegen.

Schöne Stimme der Solistin verzauberte

Ganz viel Ausdruck legte auch die erste Solistin des Abends Alexandra Berger in ihr Lied „Et incarnatus est“ (Und er ist Fleisch geworden) aus der „Großen Messe“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie hauchte dieses „et“ und steigerte sich dramatisch mit kleinen Trillern in der Stimme – man hätte ihr ewig zuhören können. Im Zwiegespräch mit Flöte (Michael Schreiber), Oboe (Fabia Schreiber) und Fagott (Eckart Berger) und den Streichern des Orchesters trug Alexandra Berger ihre ebenso zärtliche wie kräftige Stimme durch den ganzen Bürgerhaussaal. Die Solistin studiert an der Musikschule in Dresden und sammelte wertvolle Erfahrungen in Meisterkursen in Rom und Trient. In Karlsfeld verzauberte sie an diesem Abend noch mit der Arie „Ombra mai fu“ aus der Oper „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel. Sie sang dieses Liebeslied so inniglich, dass die Zuhörer ganz andächtig wurden.

Eine Zugabe erklatscht sich das Publikum: Das Halleluja aus „Exsultante, Jubilate“ von Mozart, das heißt: „Jauchzet, jubilieret“ und das tut sie dann auch mit einer Fröhlichkeit, die direkt ins Herz geht. „Oh Wahnsinn“, sagt ein Zuhörer, sichtlich hingerissen.

Spaß am eigenen Spiel

Dass er ein goldenes Händchen für seine Solisten hat, bewies Orchesterleiter Bernhard Koch auch mit Anikó Zekir und Emil Bekir, die mit ihrem Konzert für zwei Violincelli, Streicher und Basso Continuo (Marco Muggiano) in g-Moll von Antonio Vivaldi brillierten. Beide gewannen mehrfach Preise bei nationalen und internationalen Musikwettbewerben und haben mit zahlreichen namhaften Orchestern zusammengearbeitet. Sie sind ein Paar und leben gemeinsam mit ihren drei Kindern in München. Wie sie das Konzert temperamentvoll starten, miteinander und mit den Streichern im Dialog sind und im Largo den sanft schmeichelnden Ton der Celli herausarbeiten, war überaus beeindruckend. Sie haben sichtlich Spaß an ihrem eigenen Spiel. Viel zu schnell war das Vergnügen, ihnen zu zu hören, vorbei.

Am Ende Silvesterstimmung

Ein wenig Silvesterstimmung verbreitete das Karlsfelder Sinfonieorchester noch schwungvoll mit dem Walzer „Goldregen“ von Émile Waldteufel. Das war gute Laune pur.

VON ELFRIEDE PEIL