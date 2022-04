Karlsfelder SPD will Bürgerhaus loswerden

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

In die Jahre gekommen und ein Sanierungsfall: das Karlsfelder Bürgerhaus. © hab

Aufs Bürgerhaus mit dem landkreisweit größten Veranstaltungssaal ist man in Karlsfeld durchaus stolz. Möglich jedoch, dass das im Dezember 1980 eröffnete Gebäude nicht mehr allzu lange steht. Denn die Karlsfelder SPD will das Grundstück an der Münchner Straße Investoren schmackhaft machen.

Karlsfeld – Die SPD-Fraktion im Karlsfelder Gemeinderat hat einen aufsehenerregenden Antrag gestellt: Das Bürgerhaus soll durch Erbpacht-Vergabe des Grundstückes privatisiert werden. Dann hätte die Gemeinde das stark defizitäre und obendrein sanierungsbedürftige Haus vom Hals, so die Überlegung.

Der Unterhalt „eines Bürgerhauses ist eine freiwillige Leistung und keine Pflichtaufgabe der Gemeinde“, schreibt Gemeinderätin Beate Full in der Antragsbegründung. Der laufende Betrieb des Bürgerhauses belaste die Gemeindekasse zudem jährlich wiederkehrend mit einem Defizit von rund 350 000 Euro. Die Kosten für die tatsächlich notwendige und umfangreiche Sanierung des Bürgerhauses schätzt Full auf 12 Millionen Euro. Die verschuldete Gemeinde kann sich nach Ansicht der Sozialdemokraten weder das dauerhafte Defizit noch die teure Sanierung leisten. Es drohe, dass „das Bürgerhaus ersatzlos zugesperrt“ wird, sagte Full in einem Gespräch mit den Dachauer Nachrichten, „dann haben wir gar kein Bürgerhaus mehr“.

Grundstück soll „vorteilhaft entwickelt“ werden

Die Erbpacht-Vergabe an einen Investor müsse mit klar formulierten Bedingungen verknüpft werden, so Full im Antrag. So müsse gewährleistet sein, dass in einem dann neuen Gebäude wieder ein Veranstaltungssaal, ein Konferenzraum und ein Schützenstand untergebracht werden.

„Die Privatisierung bietet die Chance, das gesamte Grundstück vorteilhaft zu entwickeln“, schreibt Full in der Antragsbegründung. „Das wertvolle Grundstück in bester Lage wird einer hochwertigeren Nutzung zugeführt, anstatt der Verwendung nur als Parkplatz.“

Bürgerhaus nicht einziger Sanierungsfall in der Gemeinde

Dass das Bürgerhaus dringend saniert werden muss, ist Konsens im Karlsfelder Gemeinderat. Und es ist nicht der einzige Sanierungsfall. Erst kürzlich befasste sich der Bauausschuss des Gemeinderats mit der kostspieligen Sanierung der Dreifachturnhalle an der Krenmoosstraße mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde von gut 7 Millionen Euro.

Und dann ist da noch das Karlsfelder Hallenbad mit Sanierungskosten von voraussichtlich rund 15 Millionen Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.