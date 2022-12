Spieletreff-Organisator im Interview: „Es wird immer Liebhaber von Brettspielen geben“

Von: Verena Möckl

Begeisterter Spiel-Fan: Carsten Clever-Rott bietet im Spieletreff Karlsfeld unter anderem das Spiel des Jahres „Cascadia“ und sein Lieblingsspiel „Mr. Jack in New York“ an. © hab

Carsten Clever-Rott aus Sigmertshausen ist begeisterter Spiele-Fan und einer der Organisatoren des Karlsfelder Spieletreffs. Im Interview spricht der 46-Jährige darüber, woran man ein gutes Spiel erkennt, warum Gesellschaftsspiele wichtig sind und welches Spiel nicht unter dem Weihnachtsbaum fehlen sollte.

Den Karlsfelder Spieletreff besuchen junge und ältere Menschen. Warum ist Spielen wichtig?

Carsten Clever-Rott: Spielen heißt immer auch Lernen, Erfahrung sammeln, soziale Fähigkeiten und strategisches Denken fördern. Man lernt in jedem Lebensalter anders als vorher, schließlich ist immer etwas mehr Erfahrung und Wissen vorhanden. Das hört nie auf, und im Spiel kann man sein erweitertes Wissen einsetzen.

Was ist eigentlich Ihr Lieblingsspiel?

Mr. Jack in New York. Das ist sehr strategisch aufgebaut. Man muss viele Optionen abdecken und überlegen, welche Möglichkeiten der andere Spieler hat. Das macht es sehr interessant und unvorhersehbar. Mich reizt daran besonders, dass man mit einer guten Strategie gewinnen kann und dass man nicht so sehr auf Spielglück angewiesen ist

Warum?

Je mehr Glück im Spiel ist, desto mehr verfälschen sich die eigenen Leistungen. Das kann mit der Zeit frustrieren, weil die Entwicklung einer Spielstrategie durch Zufälle erschwert wird. Zufallsfaktoren sind wichtig, aber ich finde, sie sollten nicht zu sehr ins Spiel eingreifen.

Werden Videospiele klassische Brettspiele in Zukunft verdrängen?

Das denke ich nicht. Das sind zwei Bereiche von Freizeitbeschäftigung, die ganz gut koexistieren. So wie Handarbeit und Sport. Das sind Bereiche, die sich ihr Klientel nicht gegenseitig wegnehmen. Spielen ist etwas, was der Mensch in sich hat. Es wird immer Liebhaber von Brettspielen und von Videospielen geben. Digitale und analoge Spiele bieten beide gleichermaßen ein Spielerlebnis, nur auf eine jeweils eigene Art. Das zeigt sich im Übrigen auch auf dem Spielemarkt, der ziemlich boomt.

Merken Sie das auch an der Besucherzahl bei den Spieltreffs?

Tatsächlich ist es so, dass unsere Tische bei den Spieletreffs regelmäßig gut besetzt sind. Wir reden da von zehn bis 20 Personen, mehr kriegen wir kaum unter. Trotzdem schicken wir bei „großer Besetzung“ niemanden weg. Irgendeine Lösung finden wir immer. Einige sieht man nur einmal, andere kommen, um zu bleiben. Ich denke, das hängt eher mit den Menschen an sich zusammen als mit den Spielen. Dem einen liegt’s mehr, dem anderen weniger. Diese Fluktuation hat der Spieletreff seit vielen Jahren, mindestens seit ich dabei bin, also seit dem Jahr 2008. Unsere Besucher kommen eher, um zu spielen, und weniger, um ein bestimmtes Spiel auszuprobieren.

Haben Sie einen Geschenktipp für Weihnachten?

„Exit“ oder „Sherlock“, weil man da ganz frei knobeln und rätseln kann und gemeinsam zum Ziel kommt. Für Kinder ist das aber noch nichts. „Carcassonne“ für alle, die ein liebevoll gestaltetes Spiel mit einfachen Regeln und vielen Möglichkeiten haben möchten. „Just One“ kann ich auch empfehlen. Das ist ein Spiel mit Worten, Assoziationen und Menschenkenntnis. Und „Cascadia“, das Spiel des Jahres 2022. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber es hat gute Kritiken bekommen und eignet sich als Familienspiel.

Die weiteren Termine Der letzte Spieletreff dieses Jahr ist am Donnerstag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Danach geht es regulär am 5. Januar weiter und dann am 19. Januar.