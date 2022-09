Sanierung der Sporthalle an Mittelschule: Soll im Katastrophenfall Sammelstelle werden

Von: Verena Möckl

Wenn die Lichter ausgehen, will Karlsfeld langfristig vorbereitet sein. © Fabrice COFFRINI / AFP

Der Karlsfelder Bauausschuss hat einstimmig die Planung einer externe Notstromeinspeisung im Zuge der sanierten Dreifachsporthalle an Mittelschule beschlossen. Das Gebäude kann zu einer Sammelstelle für die Bevökerung im Falle eines Blackouts werden.

Karlsfeld – Der Landkreis Dachau bereitet sich angesichts der drohenden Energiekrise im kommenden Winter gerade auf den Ernstfall eines Blackouts, also eines längeren Stromausfalls, vor (wir berichteten). Auch in der Gemeinde Karlsfeld will die Verwaltung – zumindest langfristig – gerüstet sein, sollte es zu Problemen bei der Stromversorgung kommen.

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses beschlossen die Mitglieder daher einstimmig, in der Sporthalle der Mittelschule der Krenmoosstraße eine Schnittsstelle für eine externe Notstromeinspeisung in die Planungen aufzunehmen. „Wir brauchen Objekte, die in der Lage sind, extern über Notstrom Energie einzuspeisen“, betonte der Leiter des Gebäudemanagements Marco Mühlenhoff. Bislang gibt es so etwas in Karlsfeld noch nicht.

Sanierung der Sporthalle in Karlsfeld: Bauausschuss stimmt für externe Notstromeinspeisung

Peter Neumann vom Bündnis für Karlsfeld hakte nach und wollte wissen, ob es wirklich keine Einrichtung mit solch einer Schnittstelle in der Gemeinde gebe? Da wäre zwar die Feuerwehr, die über ein Notstromaggregat verfügt, antwortete Mühlenhoff, doch den Notstrom bräuchten die Einsatzkräfte selber. „Im Katastrophenfall reicht das flächendeckend nicht aus.“

Im Zuge der Sanierung der Dreifachsporthalle soll solch eine externe Notstromeinspeisung erstmals für Karlsfeld geplant und gebaut werden. Vorläufiger Kostenpunkt: Rund 14 000 Euro. Doch dabei werde es nicht bleiben, meinte der stellvertretende Bürgermeister Stefan Handl. Es kämen noch weitere Kosten hinzu. „Wir prüfen das alles.“

Bei Blackout: Sanierte Sporthalle an Karlsfelder Mittelschule soll Sammelstelle werden

Bernd Wanka von der CSU bemerkte, dass die Gemeinde eine Stelle brauche, wo sich Bürger im Fall eines länger dauernden Stromausfalls hinwenden können. Denn: Nach mehreren Stunden ohne Strom funktionieren auch Handys nicht mehr.

Zu so einer Anlaufstelle soll die sanierte Turnhalle mit einer externen Notstromeinspeisung im Ernstfall werden. „Dadurch wird sichergestellt, dass die sanierte Sporthalle im Katastrophenfall als Sammelstelle für die Bevölkerung genutzt werden kann“, so Mühlenhoff. Karlsfelder Bürger, die besonders auf Strom angewiesen sind, etwa Patienten mit Atemschutzgeräten, könnten dann im Katastrophenfall in der sanierten Turnhalle unterkommen.

Der geplante Start der Sporthallensanierung ist Anfang 2023. Anfang 2024 soll die Sanierung abgeschlossen sein. „Für diesen Winter“, bemerkte Handl, „hilft uns das natürlich noch nichts“.

