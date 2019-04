Feuer vernichtet Stadel auf dem Ludl-Areal - Polizei vermutet Brandstiftung

Karlsfeld – Nach dem verheerenden Feuer auf dem Ludl-Areal in Karlsfeld am Montagabend (wir berichteten) ist die Polizei bei ihren Ermittlungen nach der Unglücksursache einen Schritt weiter gekommen.

Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord in Ingolstadt waren der Kriminaldauerdienst sowie die Brandfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck noch bis tief in der Nacht vor Ort, um in den glühenden Überresten der abgebrannten Scheune Hinweise zu finden. Ergebnis: Da in dem alten Stadel seit längerem der Strom abgestellt war und sowohl Zeugen wie auch die Feuerwehr den Brandherd im Gebäude vermuten, gehen die Ermittler von „mindestens fahrlässiger Brandstiftung“ aus.