Potenzielles Touristenziel nördlich von München? Gemeinde soll Wohnmobil-Stellplatz bekommen - viele Bedenken

Wohnmobile könnten bald in der Karlsfelder Hochstraße zu sehen sein.

Verwaltung prüft Wirtschaftlichkeit

Von Thomas Leichsenring schließen

Ist Karlsfeld ein potenzielles Touristenziel? Um diese Frage drehte sich jüngst eine Diskussion im Karlsfelder Gemeinderat. Es soll ein Stellplatz für Wohnmobile kommen.

Karlsfeld - Behandelt wurde ein Bündnis-Antrag. Der Fraktionsvorsitzende Adrian Heim schlug vor, prüfen zu lassen, unter welchen Voraussetzungen an der Hochstraße – zwischen Flüchtlingsunterkunft und Dachdeckerei – ein Stellplatz für Wohnmobile eingerichtet werden kann. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen.

Wohnmobil-Stellplatz in Karlsfeld? Grüne dagegen - „Nutzwert relativ gering“

Thomas Nuber (Grüne) stimmte dagegen. „Der Nutzwert für Karlsfeld ist relativ gering.“ Man müsse davon ausgehen, dass die Gäste den Platz zwar nutzten, aber nur, um von dort aus zur KZ-Gedenkstätte zu fahren oder die nahe Landeshauptstadt München zu besuchen. Ursula Weber (CSU) war derselben Meinung: „Ich sehe die Notwendigkeit für einen solchen Stellplatz nicht.“

Anton Flügel widersprach. „Wir liegen sehr zentral“, sagte der Freie-Wähler-Gemeinderat. Touristen würden das sehr wohl nutzen. Zudem erlebe „das Reisen mit Wohnmobilen gerade „einen Boom“.

Wohnmobil-Boom: Stellplatz in Karlsfeld im Gespräch

Beate Full (SPD) sagte, dass unbedingt geprüft werden müsse, ob der Wohnmobil-Stellplatz sich selbst trägt. Ansonsten müsse auf diese „freiwillige Leistung“ angesichts der angespannten Haushaltslage verzichtet werden. Stefan Theil sagte, dass er „erhebliche Bedenken“ habe, „ob wir damit eine schwarze Null hinkriegen“.

Adrian Heim hatte in seinem Antrag eine ganze Reihe von Vorzügen aufgezählt, die der Platz an der Hochstraße für eine solche Nutzung habe. Unter anderem nannte er die Nähe zum See, zu Restaurants und zu Supermärkten. Die Stellplatzgebühr solle nicht mehr als 8 Euro pro Tag betragen. Heim: „Dass die Sache finanzierbar sein muss, ist klar.“ Ob damit zu rechnen ist, soll die Gemeindeverwaltung nun prüfen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier. Übrigens: Alle Entwicklungen und Ergebnisse zur anstehenden Bundestagswahl aus Ihrer Region sowie alle anderen wichtigen Geschichten aus der Region Dachau gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.