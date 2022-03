Karlsfeld tritt Klimaschutz-Bündnis bei

Von: Thomas Leichsenring

Die Gemeinde Karlsfeld tritt dem Klima-Bündnis bei. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Karlsfeld ist damit in einer Vorreiterrolle – und hofft auf Nachahmer.

Karlsfeld – Auch Karlsfeld schließt sich dem europäischen Klima-Bündnis an. Der Beschluss im Gemeinderat dazu war einstimmig.

Die Gemeinde Karlsfeld will effektiven und umfassenden Klimaschutz umsetzen und viel für die Natur tun © Foto: kn

Das Klima-Bündnis ist das größte europäische Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz verschrieben hat. Über 1800 Kommunen und Regionen in 27 Ländern haben sich dem Bündnis seit 1990 angeschlossen. Die Zielsetzungen stehen im Einklang mit den EU-Klimazielen sowie den Reduktionszielen des Pariser Abkommens.

Unter anderem verpflichten sich die Bündnis-Mitglieder zur Reduktion der CO2-Emissionen, und zwar bis 2040 um 95 Prozent gegenüber dem Stand von 1990. Wer im Bündnis dabei ist, ist aufgefordert, „effektiven und umfassenden Klimaschutz“ umzusetzen. Auf die Nutzung von Tropenholz ist zu verzichten.

Die Idee zum Beitritt hatte die seit wenigen Monaten im Rathaus tätige Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Karlsfeld, Franziska Reitzenstein. In der Gemeinderatssitzung warb sie um Zustimmung. Durch die Selbstverpflichtung zur Reduktion der CO2-Emissionen würden die Bemühungen zur Klima- und Treibhausgasneutralität der Gemeinde bestärkt und die Verbindlichkeit zum Erreichen der Ziele verschärft. Die Gemeinde unterstreiche so ihre Vorbildfunktion im Klimaschutz.

Das Klima-Bündnis wiederum unterstützt Klimaschutzmaßnahmen und Projekte in Karlsfeld. Hinzu kommt die Vernetzung mit anderen Mitgliedsgemeinden. So könne man von den Erfahrungen anderer Gemeinden in Sachen Klimaschutz profitieren.

Durch die Teilnahme am Klima-Bündnis setzt Karlsfeld nach Überzeugung der Klimaschutzmanagerin „ein öffentliches, richtungsweisendes Zeichen für den Klimaschutz in der Gemeinde“. Die Mitgliedschaft könne medienwirksam nach außen kommuniziert werden. Erhoffte Folgen: Es finden sich zum einen Gemeinden im Landkreis, die ebenfalls eine Mitgliedschaft im Bündnis in Erwägung ziehen, zum anderen sollen die Bürger motiviert werden, sich für mehr Klimaschutz zu engagieren. Reitzenstein: „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger abholen.“

Im Rahmen der Mitgliedschaft erhält die Gemeinde Ermäßigungen für die Teilnahme an einer Vielzahl von Projekten und Programmen, die das Klima-Bündnis anbietet. Reitzenstein nannte als Beispiele die Aktion „Stadtradeln“ und das CO2-Monitoring-Instrument (Klimaschutz-Planer), das zur aktuellen Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz genutzt wird.

Der Landkreis Dachau ist schon seit 2008 im Klima-Bündnis dabei. Weitere Mitglieder aus der Region sind Maisach, Unterschleißheim und der Landkreis Fürstenfeldbruck. Was die Gemeinden im Landkreis Dachau betrifft, befindet sich Karlsfeld mit dem Beitritt somit in einer Vorreiterrolle.

Die finanziellen Auswirkungen sind sehr überschaubar: Die Kosten für die Gemeinde Karlsfeld belaufen sich auf einen jährlichen Beitrag von 231 Euro.

Was den Klimaschutz betrifft, muss auch Karlsfeld in den kommenden Jahren bereit zu Investitionen sein, wie Gemeinderat Michael Fritsch von den Grünen verdeutlichte: „Die entscheidende Frage ist, wie viel Geld wir dafür in die Hand nehmen wollen.“