Premiere für die Metzgerei Eberle: Traditionsbetrieb als Caterer beim TSV-Brettl im Bürgerhaus

Sorgen für Verpflegung im Karlsfelder Bürgerhaus beim Theaterstück „Laras Plan“ vom TSV Brettl: Anneliese Eberle, Elisabeth Eberle und Maria Eberle (von links). © ep

Die Metzgerei Eberle hat ja einige Erfahrungen im Verköstigen von Hungrigen und Durstigen auf Familienfeiern, Sommerfesten oder Vereinstreffen. Aber wenn sie jetzt, am 11. November, bei „Laras Plan“, der Premiere des TSV-Brettl im Karlsfelder Bürgerhaus mit einem kulinarischen Angebot auftreten, ist das auch für sie eine Premiere.

Karlsfeld – Als Birgit Piroué, die in dem Stück selber mitspielt, in dieser pächterlosen Notzeit bei den Eberles anfragte, ob sie sich denn vorstellen könnten, die Bewirtung im Saal zu übernehmen, konnten sie sich das gut vorstellen und sagten zu.

Elisabeth „Lieserl“ Eberle ist für die Planung zuständig, aber weil der Familienbetrieb eben von der Familie geleitet wird, unterstützen sie ihre Großmutter Anneliese und ihre Mutter Maria. Und die Verkäuferinnen machen mit. „Und unsere Männer natürlich“, sagt Elisabeth Eberle lachend. Denn das ist schon eine personelle und logistische Herausforderung.

An insgesamt sechs Terminen werden sie auftischen und einschenken. Es gibt – natürlich – Schweinsbraten mit Kartoffelsalat und Leberkäs mit Kartoffelsalat. Als vegetarisches Essen wird eine Gemüselasagne angeboten. In der Pause kann man sich stärken mit Brotzeitwürfeln, also etwa Rohpolnische mit Semmel. Zum Trinken gibt es Bier, Wein und Alkoholfreies. „Und zum Theater gehört ja auch Sekt dazu“, meint Maria Eberle. Unbedingt. Damit man mit dem Essen und Trinken schon in Stimmung kommen kann, ist der Einlass für das Theaterstück ab 18.30 Uhr.

Die Premiere von „Laras Plan“ ist am 11. November im Bürgerhaus. Weitere Termine: 12., 18., 19., 25., 26. November. Nur am 19. November ist der Beginn um 14 Uhr, sonst immer um 20 Uhr. Einlass: 18.30 Uhr. Die Eintrittskarten sind im Internet unter dem Link www.tsvek.de/sportangebot/tsv-brettl/kartenvorverkauf-tsv-brettl oder an der Abendkasse im Bürgerhaus erhältlich. Elfriede Peil

