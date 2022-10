Weil es im Bürgerhaus keinen Wirt mehr gibt: Kleiner Tanzabend statt großer Herbstball

Von: Verena Möckl

Ein Tanzspektakel wie beim Herbstball 2019 von der Tanzsportabteilung des TSV Karlsfeld wird es auch in diesem Jahr im Bürgerhaus am 8. Oktober nicht geben. © archiv

Der traditionelle öffentliche Herbstball der Tanzsportabteilung des TSV Karlsfeld fällt auch heuer aus. Anders als in den beiden vergangenen Jahren liegt das aber nicht an Corona. Für die Mitglieder und Freunde des Vereins gibt es aber eine Ersatzveranstaltung am 8. Oktober im Bürgersaal.

Karlsfeld – Eigentlich sah alles danach aus, dass der Herbstball der Tanzsportabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld (TSA) in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann. Die Organisatoren hatten Anfang des Jahres wieder mit einem großen Tanzball gerechnet. Trotz Corona. Doch es kam alles anders. Nicht die Pandemie durchkreuzte die Pläne der TSA, sondern der fehlende Wirt im Bürgerhaus.

Wie berichtet, gibt es seit Mitte Juni dieses Jahres keinen Pächter mehr für die Gaststätte im Bürgerhaus. Das bedeutet: Wer den Saal für eine Veranstaltung mietet, muss sich selber um Essen und Trinken kümmern – vom Cateringservice bis zum Geschirr.

Die TSA stellt das vor eine große Herausforderung. „Wir finden einfach keinen Caterer“, klagt Regine Kattwinkel-Eller. Seit Juli sind sie und ihr Team vom TSV auf der Suche. Rund sechs Cateringdienste habe sie bereits kontaktiert. Das Ergebnis war überall das selbe: Entweder das Angebot ist zu teuer oder die Abwicklung zu kompliziert oder es fehlt an Personal.

Ball erst drei Mal ausgefallen: 1988, 2001 und 2020

Der Herbstball der Tanzsportabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld hat Tradition. Seit 38 Jahren findet er am ersten Samstag nach dem Oktoberfest statt. Bis zu 250 Tanzbegeisterte nehmen normalerweise an dem Ball teil, der jedes Jahr stattfindet. Normalerweise. Erst drei Mal ist das Tanzspektakel ausgefallen: 1988, als Franz Josef Strauß starb; 2001, als Terroristen Flugzeuge in das World-Trade-Center steuerten; und 2020, als die Corona-Pandemie in Deutschland wütete.

Im vergangenen Jahr gab es zwar auch keinen öffentlichen Herbstball, allerdings organisierte die TSA einen Tanzabend für die Vereinsmitglieder und deren Freunde. Solch eine interne Ersatzveranstaltung wird es in diesem Jahr erneut geben: Am 8. Oktober, ab 19.30 Uhr. Die Entscheidung, die Kattwinkel-Eller und ihr Team nach monatelanger erfolgloser Suche nach einem Caterer trafen, fiel allen nicht leicht. „Natürlich ist das sehr schade, wir haben uns schon alle auf einen großen Herbstball gefreut.“ Die Verpflegung betreibt der TSV nun „in Eigenregie“, wie Kattwinkel-Eller berichtet. Es gibt Snacks, Pillerbrezen und Getränke. Die Tische werden herbstlich geschmückt und es wird ein paar interessante tanzsportliche Einlagen geben, so Kattwinkel-Eller. „Für das nächste Jahr“, so ihre Hoffnung, „läuft dann alles wieder besser“.

Suche nach Pächter fürs Bürgerhaus: Gemeinde sichtet Bewerbungen Der TSV ist nicht alleine mit dem Problem, dass es momentan keinen Wirt im Bürgersaal gibt. Auch der Gemeinde selber falle es schwer, Cateringservices für ihre Veranstaltungen, etwa das Theaterabo, zu finden, heißt es aus dem Rathaus. Doch es gibt Hoffnung. Die Gemeinde sichtet zurzeit die Bewerbungen für einen neuen Pächter. Die Entscheidung fällt wohl bei der kommenden Finanzausschusssitzung am 11. Oktober.

