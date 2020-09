Unbekannte Jugendliche quälen Katze

Etwa fünf unbekannte Jugendliche haben am vergangenen Donnerstag in Karlsfeld eine Katze gequält. Das Tier wurde dabei schwer verletzt.

Karlsfeld - Unbekannte Jugendliche haben am vergangenen Donnerstag in Karlsfeld eine Katze gequält. Wie der Polizei erst am Montag bekannt wurde, sahen zwei Frauen gegen 14 Uhr an der Hochstraße kurz vor der Bajuwarenstraße im Vorbeifahren etwa fünf Personen, die auf das Tier eintraten, und sprachen sie an.

Die Jugendlichen entfernten sich und die Damen brachten die schwer verletzte Katze in die Tierklinik Oberschleißheim. Dort musste das Tier operiert werden, danach wurde die Katze ins Tierheim gebracht. Am Sonntag meldete sich der Besitzer von „Sisi“ und nahm sie in Obhut. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. Zeugen sollen sich unter 0 81 31/56 10 melden.

pid