Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Unfall an der Kreuzung der Bayernwerkstraße mit der Alten Bayernwerkstraße sind am Dienstagvormittag zwei Personen leicht verletzt worden. Beide Autos hatten einen Totalschaden.

Karlsfeld - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte ein 35-jähriger Seat-Fahrer aus Dachau von der Alten Bayernwerkstraße in die Bayernwerkstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt einer 56-jährigen Mercedes-Fahrerin aus München, die die Bayernwerkstraße in Richtung München befuhr. Die beiden Beteiligten begaben sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung. Der Gesamtschaden wird auf 38 000 Euro geschätzt.

dn