Gemeinde bezuschusst Busgebühren für Grundschüler

Teilen

Rein in den Bus: Um von der Schule zur Mittagsbetreuung zu kommen, brauchen einige Karlsfelder Grundschüler den Bus. Der aber kostet Geld. Zu viel Geld, wie manche Eltern finden. © Thomas Plettenberg

Der Streit um die Kosten für die Mittagsbetreuung an der Verbandsgrundschule Karlsfeld ist entschärft. Die Gemeinde übernimmt nun einen Teil der Transportkosten der Kinder von der Schule zu ihren Hortplätzen.

Karlsfeld – Da es nicht für alle Kinder aus der Verbandsgrundschule Karlsfeld, die eine Mittagsbetreuung benötigen, dort einen Platz gibt, hat die Gemeinde Karlsfeld diese Schüler in der Villa Karlchen in der Krenmoosstraße und im Jugendclub Allach untergebracht. Hierzu werden die Kinder mit dem Bus gefahren. Manche an zwei, andere an drei oder vier und wieder andere an allen fünf Schultagen in der Woche. Gabriele Mader, in der Gemeindeverwaltung zuständig für die Kindertagesstätten und Schulen, berichtete nun in der jüngsten Haupt- und Finanzausschusssitzung, dass es vielen Eltern „ein Dorn im Auge“ sei, dass sie dafür „Busgebühren zahlen müssen“.

Vor allem die unterschiedliche Höhe der monatlichen Kosten, die sich nach der Anzahl der gebuchten Tage richte, stoße auf Unverständnis, so Mader. Das habe dazu geführt, dass manche Eltern ihre Kinder von der Mittagsbetreuung abgemeldet hätten. „Dadurch zahlen aber andere wieder mehr“, so Mader. Auch der Träger der Fahrten, der Kreisjugendring (KJR), hat laut Mader Angst vor weiteren Kündigungen.

Je nach Anzahl der Tage kann der Transport für ein Kind innerhalb Karlsfelds bis zu 62,50 Euro im Monat kosten, nach Allach sogar bis zu 75 Euro. Abgeholt werden die Kinder dann von den Eltern. Der Bustransfer ist also nur für den Hinweg notwendig.

Bürgermeister Stefan Kolbe machte dazu folgenden Vorschlag: Für den Transport an drei Tagen in der Woche sollen die Eltern ab dem 1. April 35 Euro im Monat zahlen, für vier Tage 45 Euro und für fünf Tage 55 Euro. Den Rest übernehme die Gemeinde. Bis zum 31. Juli 2023 würden für die Gemeinde dadurch Kosten in Höhe von 10 000 Euro anfallen, das „wäre vertretbar“, so Kolbe.

Der Bürgermeister bekam dabei Unterstützung von den Gemeinderätinnen Ursula Weber (CSU) und Venera Sansone (SPD), die meinten, dies sei „ein überschaubarer Betrag“, der dazu diene, „die Situation zu entspannen“.

Michael Fritsch, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen, schlug vor, die Gebühren gänzlich abzuschaffen. „Jede Gebühr ist eine Ungleichbehandlung“, so Fritsch, der stattdessen vorschlug, nach dem „Solidaritätsprinzip“ die Busgebühren über die Hortgebühren zu regeln.

Adrian Heim (Bündnis für Karlsfeld) regte an, die Kinder nach der Mittagsbetreuung wieder zur Verbandsgrundschule zurückzubringen. Dem widersprach Kolbe vehement, denn dafür seien wieder Busse und Personal notwendig. Die Eltern würden dies auch nicht anfragen, so das Gemeindeoberhaupt. Auch Beate Full (SPD) und Weber zeigten sich von Heims Vorschlag alles andere als begeistert. Es sei besser, die Kinder sicher in der Mittagsbetreuung zu lassen, als sie an der „Bushaltestelle abzusetzen“, so Full. Und das bei Wind und Wetter, auch bei Dunkelheit und ohne Betreuung, ergänzte Kolbe.

Heim votierte dann bei der anschließenden Abstimmung gegen seinen eigenen Vorschlag. Somit verbleiben die Kinder wie bisher bis zur Abholung in der Mittagsbetreuung. Die Zuschüsse für den Bustransfer durch die Gemeinde wurden ebenfalls einstimmig genehmigt. Simone Wester