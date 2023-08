Karlsfeld wartet auf das neue Gewerbegebiet

Das neue Gewerbegebiet soll an der Schleißheimer Straße (rot umrandet) an der Grenze zur Stadt Dachau entstehen. Baurecht gibt es noch nicht. Die Gemeinde befindet sich seit zwei Jahren in Vorgesprächen zum Bebauungsplan. Wann der Bau beginnt, steht nicht fest.

Verkehrsgutachten steht aus: Karlsfelds Finanzreferent hat dringenden Appell an Gemeinde

Das Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße ist für die Gemeinde Karlsfeld in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Die Umsetzung dauert.

Karlsfeld – Das Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße ist für die Gemeinde Karlsfeld in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Die Gemeinde will an der Grenze zu Dachau schließlich außergewöhnliche Standards setzen. Geplant ist ein modernes, nachhaltiges Gewerbegebiet mit eigener Energieversorgung.

in Karlsfeld verspricht man sich Gewerbesteuereinnahmen

In Karlsfeld verspricht man sich viel von weiteren Gewerbesteuereinnahmen. Besonders in Anbetracht der aktuellen prekären finanziellen Lage (Schuldenstand: 36 Millionen Euro). „Das Gewerbegebiet ist für unsere Gemeinde elementar wichtig“, betont Finanzreferent Stefan Theil immer und immer wieder.

Bis sich die ersten Unternehmen im neuen Gebiet ansiedeln, dauert es allerdings noch. Wann die Bagger auf dem Areal losrollen, kann in der Gemeindeverwaltung bislang noch niemand sagen.

+ Die Gemeinde Karlsfeld muss endlich bei der Planung in der Gänge kommen, fordert Finanzreferent Stefan Theil. © Privat

CSU-Gemeinderat Theil rechnet nicht damit, dass das Mega-Bauprojekt vor 2026 startet. „Das dauert einfach alles viel zu lange“, sagte er im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten. „Wir steuern in Deutschland auf eine Rezession zu. Die Investitionsfreude von Unternehmen sinkt.“ Die Gemeinde Karlsfeld muss laut Theil beim Bau des Gewerbegebiets „endlich in die Gänge kommen“, sonst gebe es, wenn das Gewerbegebiet fertig ist, niemanden mehr, der Investitionen tätige, befürchtet er.

Jahrelanger Streit um Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße ist in Karlsfeld bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Thema. Viele Jahre rankte sich ein erbitterter Streit um den Standort im Grünzug (wir berichteten). Zur Erinnerung: Die Mehrheit der Karlsfelder Öffentlichkeit lehnte 2010 in einem Ratsbegehren ein Gewerbegebiet an dieser Stelle ab. Die Sache war damit erledigt. Fürs Erste.

Vier Jahre später war der Standort allerdings erneut im Gespräch. Karlsfelder Bürger kamen in einem Arbeitskreis zu dem Ergebnis, dass es keine besseren Flächen für ein Gewerbegebiet in Karlsfeld gebe. Es formierte sich abermals Widerstand: die Bürgerinitiative „Grünzug Karlsfeld-Dachau“ wurde aktiv – unterstützt vom Bündnis für Karlsfeld.

Ende 2015 stand dann fest: Das Gewerbegebiet soll doch an der Schleißheimerstraße errichtet werden. Die Verfechter des Standorts im Grünzug hatten gewonnen. Im Gegenzug soll das Gebiet westlich der Bajuwarenstraße bis zum Karlsfelder See vor weiterer Bebauung geschützt und zum Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden.

Das Bündnis für Karlsfeld und die im Jahr 2020 frisch eingezogenen Grünen stellten schließlich einen Antrag: Wenn es schon ein Gewerbegebiet geben werde, dann doch ein „grünes Gewerbegebiet“.

Die Karlsfelder CSU unterstützte die Idee. „Der Schwerpunkt beim Gewerbegebiet sollte auf der Umweltverträglichkeit und möglichst nachhaltigen Entwicklung, Bebauung und Nutzung liegen“, betonte Kolbe im Magazin „Cima direkt“ im April vergangenen Jahres.

Die Festsetzungen in nachhaltigen und ökologischen Belangen sollen im Bebauungsplan die bislang üblichen Standards übertreffen.

Im Juni 2021 entwickelte und beschloss der Gemeinderat einen Kriterienkatalog für ein „Nachhaltiges Gewerbegebiet“. Geplant sind eine extensive Begrünung von Flachdächern auf der gesamten Fläche, Installation von Solaranlagen und eine Verdoppelung der bisher vorgeschriebenen E-Ladestationen.

Warten auf zwei Gutachten

Die Gemeinde sollte ein Energiekonzept sowie ein Mobilitäts- und Verkehrsgutachten für das Areal erstellen lassen. „Darauf warten wir nun schon seit zwei Jahren“, wie Stefan Theil feststellt. Das Gewerbegebiet muss ihm zufolge „oberste Priorität“ haben.

Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe teilte auf Nachfrage mit, dass seitens der Verwaltung das Thema Verkehr und Mobilität mit Fachgutachtern „ausführlich untersucht“ wurde. Es finde derzeit ein „intensiver Abstimmungsprozess“ mit den Beteiligten und den übergeordneten Fachbehörden statt, so Kolbe.

Parallel würden weitere Themen, die im Bebauungsplanverfahren abzuklären seien, bearbeitet. Der Planungsprozess nehme viel Zeit in Anspruch, da es sich um „komplexe Themenbereiche“ handele, erklärte Bürgermeister Kolbe. Er und sein Rathausteam gehen aber davon aus, „dass wir im nächsten Jahr mit dem offiziellen formalen Verfahren beginnen können“.

