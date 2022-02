Karlsfeld wie es swingt und lacht

Die Bigband Karlsfeld brachte das Bürgerhaus am Samstag in Schwung. © Peil

Es gibt wieder Musik im Bürgerhaus: Der musikalische Hunger des Publikums traf auf die angestaute Spielfreude der Bigband.

„Wir haben uns noch nie so gefreut wie heute, auf der Bühne zu stehen“, sagte Martin Liebl, der den Abend mit vielen Anekdoten und Charme moderierte. Und so wurde es nach zwei Jahren Abstinenz ein herrlicher Abend für alle.

Es war ein Streifzug durch die Klassiker des Swing und des Blues. Count Basie und Sammy Nestico sind da unvergessen und immer noch höchst lebendig. Etwa beim „This Way“ von Nestico: Da kommt die Band besonders gut in Schwung, spielt zusammen wie aus einem Guss und lässt ordentlich Dampf ab, nach etwas zögerlichem Start. Auch das Publikum braucht etwas Zeit, um aus der Reserve zu kommen, der Beifall nach Solo-Parts ist anfangs spärlich und wird dann immer herzlicher und kräftiger.

Bigband legt im Karlsfelder Bürgerhaus ordentlich los

Das Programm ist geschickt aufgebaut. Auf eher stille, melancholische Beiträge wie der Sternenstaub („Stardust“) von Hoagy Carmichal folgt etwa Benny Goodmans berühmtes „Don’t be that way“. Bei diesem Ohrwurm legt die Bigband ordentlich los, und auch im Saal ist einiges an Füßen in Bewegung, Köpfe wackeln im Takt fröhlich mit. Das war auch so beim „Sing, Sing, Sing“, einem Klassiker von Louis Prima. Oder beim „Chattanooga choo choo“ von Harry Warren.

Als der Moderator diesen Titel ankündigte, ging ein Raunen durch den Saal – Kenner eben. In diesem Swing-Titel fährt eine Dampflok von New York nach Chattanooga in Tennessee und bringt es im Arrangement von Glenn Miller zur Goldenen Schallplatte. In Deutschland fuhr sie einst als „Sonderzug nach Pankow“ zu Erich Honecker. Das heißt: er möchte es. Aber „nur der kleine Udo“, der darf nicht mit. Udo Lindenbergs Deutung der Melodie und der gesamtdeutsche Text waren 1983 ein witziger, DDR-kritischer Hit.

Gleich dreimal würdigte die Karlsfelder Band auch Peter Herbolzheimer, den großen Jazz-Posaunisten und Bandleader. Er hatte für das Orchester Kurt Edelhaben die Einzugsmusik der Olympischen Spiele 1972 arrangiert und leitete als Jazzpädagoge viele Jahre das Bundesjazzorchester. Sein Arrangement von Gershwins Welthit „A Foggy Day“ (nebeliger Tag) kam intensiv, ruhig rüber, mit starkem Gitarrensolo.

Mit jedem Stück wird der Applaus im Bürgerhaus stärker

Dafür war seine Interpretation von „The Healer“ (Wilton Gaynair) mehr etwas zum Grooven, wie Liebl sagte. Sprich: Rhythmus, Spannung und Tempo, und die Saxophon-Soli heizten kräftig ein, ebenso wie das „Dinner for One“ von Peter Herbolzheimer.

Gegen Ende des Konzerts wurde der Applaus immer stärker, aber es nützte nichts: Es blieb bei nur einer Zugabe. Da zeigte Martin Liebl, dass er nicht nur Posaune spielen, sondern auch sehr einschmeichelnd singen kann. „For once in my Life“, einmal in meinem Leben, ist sonst von Stevie Wonder zu hören. Ein Liebeslied, das ein toller Abschluss war nach einem fast zweistündigem Konzert.

Zwei Jahre haben sie „im Keller“ geprobt, sagte Bandleader Reinhard Hagitte. Jetzt hätten sie es nicht mehr ausgehalten: „Wir mussten auf die Bühne.“ Um endlich zu zeigen, was sie dort unten die ganze Zeit gemacht haben. Jetzt wissen wir, was dabei raus gekommen ist: Ein wunderbarer Abend, der viel Schwung und Leben in die Bude, also den Karlsfelder Bürgerhausaal brachte. Und auch noch für einen swingenden Heimweg und Abend sorgte.

ep

