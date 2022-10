Workshop im Bürgerhaus: Ideen sprudeln zum Thema Klimaschutz

Energie, Mobilität, klimagerechte Gemeindeentwicklung: Zu diesen Themen sammelten die Teilnehmer viele Ideen. © ep

An Ideen mangelt es nicht, wenn es um das Klima geht. Beim „Workshop Klimaschutz“ im Bürgerhaus sprudelten sie nur so. Nun wird ein Maßnahmenkatalog erstellt.

Karlsfeld – Zu den Themen „Energie“, „Mobilität“, „Beratung, Bildung und Teilhabe“ sowie „klimagerechte Gemeindeentwicklung“ diskutierten rund 35 Teilnehmer sehr engagiert, ihre Vorschläge wurden dokumentiert und fließen ein in ein „integriertes Klimaschutzkonzept“ der Gemeinde. Es waren einige Mitglieder aus dem Gemeinderat gekommen, auch Ehrenamtliche aus dem Sozialen Netzwerk, vom Bund Naturschutz und dem Helferkreis. Nur eine junge Schülerin beteiligte sich, der Altersdurchschnitt war geschätzt recht hoch.

Bürgermeister Stefan Kolbe hätte sich zwar gefreut, wenn noch „etwas mehr Interessierte“ gekommen wären, aber er war auch guten Mutes, „dass wir uns nun in Sachen Klimaschutz besser aufstellen“. Wie das praktisch gelingen soll, erläuterte die neue Rathausmitarbeiterin in diesem Sachgebiet, Franziska Reitzenstein. Nach der Bestandsaufnahme und der Zielfindung wird ein konkreter Maßnahmenkatalog erstellt. Es gab schon einen Workshop der Verwaltung. Und über 180 Ideen kamen auf einer digitalen „Ideenkarte“ zusammen. Jetzt noch als drittes diese Bürgerbeteiligung – das macht tatsächlich Hoffnung auf Veränderung.

Die ist auch dringend notwendig. Darauf hatte Miranda Thiele vom Institut für nachhaltige Energieversorgung (INEV) aus Rosenheim hingewiesen. Der CO2-Ausstoß sei nach wie vor bedrohlich: „Wir müssen in der Reduzierung schneller werden, wir können nicht mehr so weitermachen!“

Dass hier die Gemeinde selbst eine Vorreiterrolle hat, wurde deutlich bei der Diskussion um eine „klimagerechte Gemeindeentwicklung“. Der Flächenverbrauch müsse gestoppt werden, auch durch höhere Geschossbauten. „Die Grünzüge sind zu erhalten“, „Die Platzgestaltung in Karlsfeld muss grüner werden“, so eine andere Meinung, auch im Blick auf den neuen Muro-Lucano-Platz im neuen Anna-Quartier (Ludl). Viel Zustimmung bei der abschließenden Punktegewichtung bekam auch der Auftrag an die Gemeinde: „Pflichtfrage in Verwaltungsprozessen: Ans Klima gedacht?“

Wichtigster Bürger-Wunsch: eine Energie-Genossenschaft

Besonders lebhaft war die Diskussion zum Thema „Mobilität“. Dass manche Mitmenschen auch für kleinste Wege das Auto nutzen, dass es für Radfahrer viele „Stolperfallen“ an den Kreuzungen gibt oder dass das Angebot im öffentlichen Nahverkehr nach wie vor „unattraktiv“ ist, waren Ärgernisse. Besonders hohe Zustimmung fanden deshalb Forderungen nach „baulich abgetrennten Radwegen“ und „Verbesserungen der Radwege an der B 304“ und nach „fahrrad- und fußgängerfreundlichen Ampelschaltungen“. Auch Car-Sharing müsse erleichtert werden.

Beim Themenbereich „Beratung, Bildung und Teilhabe“ war der Schwerpunkt eine „niederschwellige und individuelle Beratung“. Vorstellbar sei ein „mobiles Beratungsteam“, das etwa samstags in der Neuen Mitte angesprochen werden kann. Hausbesitzer und Gewerbe sollen mehr über Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpe informiert werden. Ein „Reparatur-Café“ wünscht man sich auch für Karlsfeld.

Die ganze persönliche Erfahrungswelt zeigte sich beim Thema „Energie“. Für Privatleute gebe es zu enge Grenzen, selber Strom zu erzeugen: „Das muss abgeschafft werden.“ Wofür die Gemeinde selber sorgen könne beim Energiesparen: „Straßenbeleuchtung nachts dimmen.“ Geprüft werden solle, ob Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden angebracht werden könnten. Und: So wie es in Dachau die Initiative „Bürger-Strom“ gebe, sollte auch in Karlsfeld eine „Bürgerenergie-Genossenschaft“ entstehen. Diese Idee fand besonders viel Zustimmung.

Vorschläge kann man noch bis zum 31. Oktober einstellen in die „Digitale Ideenkarte“. Bis jetzt sind schon über 180 Beiträge gesammelt: www.ideenkarte.de/karlsfeld. Elfriede Peil

