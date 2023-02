Ein fast perfekter Zebrastreifen

Von: Verena Möckl

Unvollkommenes Meisterwerk: Zum perfekten Zebrastreifen fehlt dem Fußgängerübergang bei der Korneliuskirche in der Allacher Straße in Karlsfeld noch das Schild. Dann kommen auch die gelben Kreuze am Boden weg. © Verena Möckl

Eine Geschichte über einen Zebrastreifen, der streng genommen gar kein Zebrastreifen ist und bei den Karlsfeldern für Verwirrung sorgt.

Karlsfeld – Der Zebrastreifen bei der Korneliuskirche an der Allacher Straße in Karlsfeld kann sich sehen lassen. Perfekte Pinselführung, ein Meisterwerk der Tiefbauingenieurskunst. Nicht nur optisch macht dieser Zebrastreifen etwas her.

Der Übergang erfüllt außerdem alle notwendigen barrierefreien EU-Richtlinien – für diejenigen, die mit Blindenstock oder mit Rollator unterwegs sind. Dass das nicht immer einfach umzusetzen ist, ist aber eine andere Geschichte.

Seit September erstrahlt der Zebrastreifen nun schon im neuen Glanz. Und hat seitdem bei dem ein oder anderen Nutzer schon so manche Verwirrung gestiftet. Was mögen wohl diese gelben Kreuze auf dem Zebrastreifen bedeuten? Und was hat es mit dem Pfosten auf sich, der etwas verloren neben dem Zebrastreifen steht? Sollte da nicht eigentlich das typische blau-weiße Verkehrsschild? baumeln?

Fußgängerüberweg in Karlsfeld: Zebrastreifen ohne Schild

Die Gemeinde hat das Rätsel auf Nachfrage gelüftet. Die Leuchttafel ist auf dem Weg, heißt es aus dem Rathaus. „Es ist zu erheblichen Lieferverzögerungen gekommen, die im Vorfeld der Maßnahme nicht absehbar waren.“

Solang das Schild nicht da ist, handelt es sich allerdings nicht um einen ordnungsgemäßen Zebrastreifen, klärt SPD-Gemeinderat Franz Trinkl auf. Bedeutet: Autofahrer dürfen getrost auf den Fußübergang zu brettern, ohne stehen bleiben zu müssen.

Um keinen Fußgänger zu gefährden, gibt es die gelben Kreuze am Boden. Sie sollen allen Beteiligten des Straßenverkehrs deutlich machen, dass der Zebrastreifen noch nicht „eröffnet“ ist.

Wann es soweit ist, kann die Gemeinde noch nicht sagen. Sie rechnet aber fest damit, dass das unverzichtbare Hinweisschild in den kommenden Wochen endlich seinen Weg nach Karlsfeld findet. Bis dahin, liebe Karlsfelder Fußgänger, bitte noch Rücksicht auf die Autofahrer nehmen!

