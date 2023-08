Zwei Leben, eine Seele

Berührende Familiengeschichte: Die Karlsfelderin Evelyn Vogel (rechts) hat nach knapp 70 Jahren ihre Halbschwester Kathleen Roche-Casey (links) und ihren gemeinsamen Vater Harold Roche in den USA getroffen. © Elfriede Peil

Die Karlsfelderin Evelyn Vogel (76) hat erst vor sieben Jahren ihre Schwester Kathleen Roche-Casey aus den USA kennen gelernt.

Karlsfeld – Die Karlsfelderin Evelyn Vogel ist eine starke, tatkräftige Frau von 76 Jahren. Die täglichen langen Spaziergänge mit ihrem Hund Amir und Radfahren halten sie fit. Eine Frau, die sagt, was sie denkt und tut, was sie sagt. Von einer Träumerin hat sie so gar nichts. Aber wenn sie erzählt, wie sie erst vor sieben Jahren ihre Schwester Kathleen Roche-Casey aus den USA kennen gelernt hat, kommt sie ins Schwärmen:

Mit 69 Jahren zum ersten Mal die Schwestern gesehen

„Wir haben uns 2016 zum ersten Mal gesehen und es war sofort eine herzliche Verbindung zu spüren. Wir sehen uns nicht nur ähnlich, wir haben sehr viele Parallelen in unserem Leben. Wir könnten Zwillinge sein.“ Rosamunde Pilchers Fantasie ist nichts gegen diese wunderbare Geschichte von Evelyn Vogel und Kathleen Roche-Casey.

Sie begann 1946, als sich Evelyns Mutter, 19 Jahre jung, in den amerikanischen Soldaten Harold, 23 Jahre, verliebte. Harold war in Fulda stationiert, das gehörte nach dem Krieg zur amerikanischen Besatzungszone. Edith wurde schwanger und alleinerziehende Mutter, denn der Vater musste zurück in die Vereinigten Staaten. „Er wollte sie nachholen.“ Aber das habe wohl seiner Mutter nicht gefallen, erzählt Evelyn Vogel. Die Mutter verhinderte jeden Kontakt zu „der Deutschen“.

Harold Roche verliebte sich in den USA in eine andere Frau. Später, auf Fotos, erkennt Evelyn: „Sie sah meiner leiblichen Mutter sehr ähnlich.“ Die Amerikanerin wurde schwanger. Sieben Monate, nachdem Evelyn Vogel in Gersfelden in der Rhön auf die Welt kam, wurde ihre Halbschwester Kathleen in Boston geboren. Aber niemand in Deutschland hat davon erfahren. Die Großmutter väterlicherseits habe jeden Kontakt zu „der Deutschen“ verhindert, erzählt Evelyn heute.

Mutter und Vater haben wieder geheiratet

Evelyn Vogel lebte sechs Jahre bei ihren Großeltern in Gersfeld, bevor sie nach München zog. Da hatte ihre Mutter geheiratet. So bekam Evelyn Vogel einen Stiefvater, der, wie sie sagt, „sehr liebevoll war. Das war für mich mein richtiger Vater.“ Erst mit zwölf Jahren erfuhr sie von einer Freundin, dass er nicht ihr Erzeuger war. Das sei ein Schock für sie gewesen, sagt sie. Sie kannte nicht einmal den Namen ihres leiblichen Vaters.

Erst nach dem frühen Tod ihrer Mutter 1976 fand Evelyn in den Unterlagen ihrer Eltern ihre eigene Geburtsurkunde. Vater: Der US-Amerikaner Harold. Das habe sie, wie sie sagt, einfach „so zur Kenntnis genommen“. Und unternahm drei Jahre lang nichts. Bis sie schließlich doch einen Brief an ihren Vater schrieb – die Adresse hatte sie aus der Geburtsurkunde. Er antwortete prompt: Er habe noch eine Tochter Kathleen, sie sei Polizistin. Und einen Sohn, Paul. „Aber ich schreibe nicht gerne“, teilte er ihr mit. Nach zwei Briefen mit Fotos war „Funkstille“, so Evelyn Vogel.

Evelyn Vogels Leben ging weiter

Evelyn Vogels Leben ging weiter. Sie arbeitete als Großhandelskauffrau, heiratete und bekam vor 53 Jahren ihren Sohn, der jetzt in Zürich lebt. In Karlsfeld lebt sie seit 2006. Als 2011 die Partnerschaft zum italienischen Muro Lucano begann, engagierte sie sich im Bürgerkomitee. Und weil sie ja immer sagt, was sie denkt, hat sie auch das eine oder andere Mal dem Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe widersprochen, bis der leicht genervt sagte: „Da können Sie ja gleich den Vorsitz übernehmen.“ Was sie dann auch mit Hingabe tat und mehrere Reisen mit dem Bürgerkomitee nach Muro plante und begleitete. An ihre Familie in den USA dachte sie nicht mehr. „Das war für mich erledigt.“

Nicht jedoch für ihre Schwester am anderen Ende der Welt. Denn Kathleen Roche-Casey erfuhr in der Zwischenzeit von der Existenz ihrer Schwester in Deutschland. Sie machte sich daraufhin auf die Suche nach Evelyn Vogel. Zehn lange Jahre. Sie schrieb einen Brief an jene Adresse, die sie von dem Briefwechsel zwischen ihrem Vater und ihrer Schwester kannte, nämlich an die alte Postleitzahl „8000 München 45“. Doch der Brief kam wieder zurück nach Amerika. „Adresse unbekannt.“ Für sie und ihre Schwester sei das tragisch, gewesen, sagt Evelyn Vogel. „So haben wir zehn Jahre verloren.“

Über Facebook fanden die Schwestern doch noch zusammen

Ausgerechnet über die soziale Internetplattform Facebook konnten die beiden Schwestern schließlich zusammenfinden. Vor sechs Jahren bekam Evelyn Vogel eine Nachricht über Facebook. „Mir hat es die Haare aufgestellt, als ich las, von wem. Ich wusste ja den Namen meiner Schwester“, erzählt Evelyn Vogel.

Die beiden begannen miteinander zu schreiben, zu telefonieren. Evelyn Vogel erfuhr, dass ihr Vater noch lebt. „Ich wollte nach fast 70 Jahren endlich meine Schwester und meinen Vater kennenlernen.“ Im Oktober 2016 reiste sie mit ihrem Sohn nach Florida. „Ich hatte am Anfang schon ein bisschen Angst und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie meine Schwester wohl aussieht“, erzählt Evelyn Vogel. Als sie sich schließlich das erste Mal in die Augen sahen, hatten sie Gänsehaut. Sie waren von Anfang an ein Herz und eine Seele.

Begegnung mit dem Vater war enttäuschend

Der erste Kontakt zu ihrem Vater verlief für Vogel allerdings enttäuschend. „Die Situation war ihm peinlich, er wusste nicht, wie er damit umgehen soll.“ Am zweiten Besuchstag war es dann schon besser: „Er hielt meine Hand, wollte sogar mit nach Deutschland. Und war ganz begeistert von seinem Enkel.“ Leider starb er wenige Monate später.

Die Schwestern treffen sich mindestens zweimal im Jahr. In Deutschland und in den Vereinigten Staaten. „Wir verstehen uns sehr gut. Wir sind uns so ähnlich: gleiche Schuh- und Kleidergröße. Wir benutzen das gleiche Deo. Beide haben wir einen Hund. Beide waren wir mit Männern verheiratet, die als Hausmänner besser waren als wir Frauen“, so Evelyn Vogel. Wenn sie zusammen sind, sagen ihre Bekannten: „Das gibt’s doch gar nicht. Wer ist jetzt wer?“ Und noch etwas haben sie gemeinsam: Irische Vorfahren. Ihre gemeinsamen Großeltern stammen aus Irland. „Jetzt weiß ich, woher ich mein Temperament habe.“ Natürlich dasselbe wie ihre Schwester.

