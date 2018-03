Ampel funktioniert nicht: Unfall!

An der Kreuzung Münchner Straße und Hochstraße hat sich am Samstagvormittag gegen 8.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Karlsfeld - Eine 40-jährige Münchnerin war mit ihrem Ford auf der Münchner Straße in Richtung Dachau unterwegs, wobei nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei an der Kreuzung mit der Hochstraße gerade die Ampelanlage nicht funktionierte. Zeitgleich kam eine 77-jährige Karlsfelderin mit ihrem VW aus der Hochstraße und übersah die vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin. Die Folge: Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen wurden die beiden Fahrerinnen jeweils leicht verletzt und kamen für weitere Untersuchungen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus. Zudem wurde noch eine 18-jährige Insassin im Ford leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird laut Polizei auf zirka 15 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Karlsfeld war zur Absicherung der Unfallstelle sowie für Verkehrslenkungsmaßnahmen im Einsatz.