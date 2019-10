Auf eine friedliche und erfolgreiche Messe!

Karlsfelder Familienmesse offiziell eröffnet

Gemeinde- und Landkreisvertreter, Messeveranstalter und Gewerbetreibende lobten sich gestern kräftig gegenseitig für das Zustandekommen der Karlsfelder Familienmesse. Die Gewerbe- und Erlebnisschau wurde offiziell eröffnet. In sechs Hallen und auf dem Freigelände am Karlsfelder See ist bis Sonntag Einiges geboten.