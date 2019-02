Tapferen Labrador aus Bassin befreit

Ein Labrador ist beim Gassi gehen in ein Bassin an der Kläranlage gestürzt. Die Karlsfelder Feuerwehr befreite das Tier

Karlsfeld – Zu einer Tierrettung sind die Helfer der Feuerwehr Karlsfeld am vergangenen Donnerstagabend in den Eichendorffring ausgerückt. Ein Hund stürzte am alten Klärwerk in eines der ehemaligen Wasserbassins und konnte nicht mehr zu seinen Besitzern raufklettern.

Glücklicherweise war das Restwasser darin größtenteils gefroren, sodass der Vierbeiner im rund drei Meter tiefen Bassin sicher auf der Eisdecke stehen konnte.

Kurzerhand rückten acht Einsatzkräfte an, um sich zunächst ein Bild von der Lage vor Ort zu schaffen. Im weiteren Verlauf machten sie das Gelände zugänglich und leuchteten den betroffenen Bereich für die Arbeiten aus. Die Kameraden brachten am Beckenrand zwei Steckleitern in Stellung und sicherten sie mit Leinen ab.

Schließlich konnte ein Helfer im so genannten Überlebensanzug – zum Schutz vor dem kalten Wasser – abgesichert herabsteigen und den tapferen Labrador aus seiner misslichen Lage befreien. Der Hund hat den Kameraden der Feuerwehr etwas verdutzt aber wohlauf begrüßt.

Der Vierbeiner blieb bei der Aktion glücklicherweise unverletzt und kam dank der Helfer mit dem Schrecken davon. dn