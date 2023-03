Karlsfelder Frühschoppen mit „Swing a ling ding“

Klang, Rhythmus, Technik und Gefühl: Das alles vereinte die Bigband Karlsfeld bei ihrem Auftritt im Bürgerhaus. © Elfriede Peil

Die Bigband Karlsfeld zeigte beim Frühschoppen, dass sie Klang, Rhythmus, Technik und Gefühl kann.

Karlsfeld - „Gehn’ mer nach vorne, da hörn ma besser“, sagte die weißhaarige Lady zu ihrer Freundin. Sie hätten auch auf den hinteren Plätzen sitzen können. Der volle Sound der Bigband Karlsfeld reichte bis in den letzten Winkel des Bürgerhaussaals. Vom Start mit dem Stück „Swing a ling ding“ im Arrangement von Peter Herbolzheimer bis hin zum Schluss mit dem „Watermelon Man“ von Herbie Hancock drehten die Musiker so richtig auf und zeigten, dass sie Klang, Rhythmus, Technik und Gefühl können.

Frühschoppen steht unter dem Motto „Springtime Swing“

Der traditionelle Frühschoppen stand diesmal unter dem Motto „Springtime Swing“. Vom echten Frühling war an diesem Tag nichts zu spüren. Umso mehr vom Schwung, den man sich von dieser Jahreszeit erhofft. Das Temperament und die gute Laune der Truppe übertrug sich auf das Publikum. Fröhliche Gesichter bestätigten das, was Moderator Martin Liebl versprochen hatte: „Musik macht Spaß.“

Es war tatsächlich „Fun Time“, Zeit mit Vergnügen, ganz im Sinne des Komponisten des Stücks, dem legendären Sammy Nestico. Der tauchte noch mehrmals im Programm auf, unter anderem mit dem etwas ruhigeren „Queen Bee“. Denn das ist ja auch eine Stärke von einem Orchester: Dass es nicht nur ordentlich loslegen sondern sich auch mal zurück nehmen kann. Wie beim Klassiker „Moonriver“, das seinerzeit mit viel Wehmut Audry Hepburn im Film „Frühstück bei Tiffany“ sang. Da wird die Musik ganz romantisch, ohne kitschig zu sein. Und klingt leise aus. Arrangiert hat es Peter Herbolzheimer, der „Tausendsassa“, wie ihn der Moderator nannte. Als Jazzmusiker hat er mit Größen wie Kurt Edelhagen und Udo Lindenberg zusammengearbeitet. Für die Olympiade 1972 schrieb er die Eröffnungsmusik.

Das alles und noch viel mehr wusste Martin Liebl, der zwischen seinen amüsanten Ansagen auch noch Trompeter war. Auch, dass die Mitgliedschaft in einem Jazzorchester der 50er-Jahre ziemlicher Stress war. Raus auf die Bühne, rein in den Bus zum nächsten Auftritt. Mit Drogen und Alkoholräuschen und gar gelegentlichen Messerstichen als Folge. Auch soll manch ein Kapellmeister wie etwa Tommy Dorsey mit seinem berühmten „Opus one“ gefürchtet worden sein. Das kann dem hiesigen Bandleiter Reinhard Hagitte wahrhaftig kein Mensch nachsagen. Oder doch? Er schnippt nur ein paar Takte mit den Fingern, und schon legen alle los. Und zum Schluss lachen sie ihn herzlich an. Und umgekehrt.

ep

