Karlsfelder Gemeinderäte üben Kritik am Hochwasser-Amt

Der Würmkanal mit Damm (links) ist laut Experten Bau- und Bodendenkmalgeschützt. Dennoch sind Maßnahmen gegen Hochwasser möglich. © rds

Muss man für ein Hochwasserereignis Vorkehrungen treffen, das statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren eintritt? Ja, meint das Wasserwirtschaftsamt (WWA) München. Aus dem Karlsfelder Gemeinderat kam Kritik an dieser Ansicht.

Karlsfeld – Das WWA hatte die Gemeinde Karlsfeld einst auf die höchste Prioritätsstufe gehoben. Warum, das erklärten die Mitarbeiter Andreas Ehstand und Constanze Hecker, die auf Einladung der Verwaltung nach Karlsfeld gekommen waren.

2015 und 2019 seien Basisstudien zum Hochwasserschutz erfolgt, erläuterte Hecker. Dabei habe das WWA festgestellt, dass Karlsfeld auf der Prioritätenliste ganz oben angesiedelt werden müsse. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass eine Basisstudie „keine Planungstiefe“ habe.

Kosten für Karlsfelder Hochwasserschutz können erst nach einem Planungsauftrag errechnet werden

Auch die Kosten wollte sie nicht beziffern, dies sei „unseriös“. Fakt sei, dass die Preise für Hochwasserschutzmaßnahmen, die 2015 und 2019 errechnet worden waren, aufgrund der gestiegenen Materialkosten nicht mehr herangezogen werden könnten, so Hecker. Neue Berechnungen präsentierte sie aber nicht. Das könne erst geschehen, wenn die Gemeinde Karlsfeld einen Planungsauftrag erteilte, so Hecker. Dann wiederum könne das WWA erst Mitte nächsten Jahres mit den Planungen beginnen, wenn „Kapazitäten frei werden“. Ein Abschluss schließlich sei in „drei bis vier Jahren“ zu erwarten.

Verschiedene Möglichkeiten für Hochwasserschutz

Was die Schutzmaßnahmen angeht, stehen eine Flutmulde, bauliche Maßnahmen am Würmkanal und an der Würm wie beispielsweise das Einkiesen des Ufers oder der Bau von Mauern im Raum. Ein Hochwasserrückhaltebecken sei aufgrund von fehlenden unbebauten Flächen „nicht realisierbar“, so die Expertin. Der Würmkanal ist laut Constanze Hecker „Bau- und Bodendenkmal-geschützt“. Trotzdem seien hier Maßnahmen möglich.

Die Experten vom WWA betonten, dass in jedem Fall das Prinzip gelte: Egal, was Karlsfeld in Sachen Hochwasserschutz unternimmt, andere Gemeinden oder Städte wie Dachau oder München dürfen dadurch keine Verschlechterung in Sachen Hochwasser erfahren.

Klar sei, so Hecker und Ehstand, dass Karlsfeld 50 Prozent der Kosten tragen muss. „Wer den Vorteil hat, zahlt 50 Prozent“, so Hecker.

Kosten nicht gesichert

Auf die Frage von Bürgermeister Stefan Kolbe, was denn sei, wenn die Gemeinde das Geld nicht habe, meinte Hecker, dass sich die Gemeinde ja mit Grundstücken und an den Unterhaltskosten beteiligen könne. „Ich halte die Vorgehensweise für sehr abenteuerlich. Wir müssen die Bevölkerung schützen, aber da macht es sich der Freistaat sehr leicht“, so Kolbe.

Christian Bieberle (CSU) sprang Kolbe zur Seite. Er zweifelte vor allem das von den Experten errechnete Szenario eines Jahrhunderthochwassers an. „Ich halte die Berechnungen für äußerst fragwürdig“, so Bieberle. Ehstand räumte ein, dass alles „nur Statistik“ sei. Aber wenn seine Behörde eine Gefährdungslage erkenne, müsse sie das den betroffenen Gemeinden und Städten eben mitteilen.

Maßnahmen muss der ergreifen, der Vorteile hat

Viele Gemeinderäte äußerten Kritik an den genannten Hochwasserschutzmaßnahmen. Bei der vorgeschlagenen Flutmulde seien zwei Gemeindestraßen und eine Kita in unmittelbarer Nähe, meinte etwa zweiter Bürgermeister Stefan Handl (CSU). Und: „Das Hochwasser entsteht bei uns nicht durch Regen, sondern dadurch, dass der Starnberger See überläuft.“ Die Würm laufe über Planegg und Gauting bis nach Karlsfeld, so Handl weiter. „Warum kann man nicht da anfangen?“ „Es geht darum, wer Vorteile hat“, so Hecker. Planegg und Gauting stünden in der Priorisierung momentan hinter Karlsfeld zurück. Im nächsten Planungsschritt könne dies jedoch anders aussehen, so die Expertin.

Maßnahmen zum Hochwasserschutz beschloss der Gemeinderat in der Sitzung nicht. Es fiel auch keine Entscheidung, ob das WWA einen Planungsauftrag erhält. Das Thema wird nun in den einzelnen Fraktionen beraten, bevor es erneut in den Gemeinderat kommt.

SIMONE WESTER