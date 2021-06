Karlsfelder Grüne wollen Plakatierung regeln

Antrag kommt zu spät für Bundestagswahl

Karlsfeld – Ein Ende des undemokratischen Windhundrennens beim Plakatieren auf den Gemeinde-Wahlplakat-Ständern fordert Bündnis 90/Die Grünen im Karlsfelder Gemeinderat durch eine ergänzte Plakatierungsverordnung – und das noch vor der Bundestagswahl am 26. September. Doch das war den übrigen Fraktionen zu kurzfristig, und so lehnten sie den Grünen-Antrag mit 9:16 Stimmen ab.

Den Antrag hatte Grünen-Sprecher Michael Fritsch bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Saal des Bürgerhauses verlesen. Demnach sollten alle Parteien, die zehn Wochen vor der Wahl in Umfragen voraussichtlich mindestens drei Prozent der Stimmen erhalten, bevorzugt werden. Ihre Wahlplakate sollten laut Fritsch rotierend von links oben nach rechts unten auf den Plätzen der Wahlständer an festgelegten Stellen kleben. Das sollte der Bauhof an einem festzulegenden Termin zu Beginn des Wahlkampfes an einem zentralen Ort übernehmen.

Doch Gemeindegeschäftsleiter Francesco Cataldo machte in der Diskussion schnell klar, dass dies aufgrund der Größe und Schwere der Plakatständer nicht machbar sei. Es fehle einfach an den ausreichend großen Fahrzeugen. Die Ständer würden deshalb immer erst an ihrem Aufstellungsort zusammengebaut und das Plakatieren sei dann Sache der jeweiligen Parteien und Gruppierungen.

Generell, so Cataldo, seien ihm aber aus dem Gemeindebereich bislang keine Schwierigkeiten zu Ohren gekommen. Die übrigen Plätze auf den Ständern sollten nach den Vorstellungen der Grünen gleichmäßig und ebenfalls rotierend unter den bis zur Aufstellung der Anschlagtafeln eingehenden Antragstellern verteilt werden. Falsches Plakatieren solle bestraft werden.

Diskussion auf nach die Bundestagswahl verschoben

„Der Antrag kommt einfach zu spät für die Bundestagswahl“, bremste der Fraktionsvorsitzende vom Bündnis für Karlsfeld, Adrian Heim den Elan seines Grünen-Kollegen. „Wir sollten daher den Antrag an den Hauptausschuss verweisen und nach der Bundestagswahl behandeln.“ Denn es gebe nur noch je eine Sitzung von Hauptausschuss und Gemeinderat vor der Bundestagswahl. Zudem erschien ihm der Grünen-Antrag „etwas überzogen“.

Ins gleiche Horn stieß für die CSU Ursula Weber: „Wir haben uns 2016 eine Plakatierungsverordnung gegeben, und die hat gut funktioniert.“ Der Antrag komme jetzt zu kurzfristig und sei auch zu kompliziert. Deshalb werde die CSU-Fraktion das Ansinnen der Grünen ablehnen.

Folgerichtig stellte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) die Grundsatzfrage: „Sollen wir den Antrag jetzt überhaupt noch weiterbehandeln?“ Auch für die SPD meinte Venera Sansone, es sei besser, das Thema nach der Bundestagswahl erneut aufzugreifen. Damit war das mehrheitliche Nein zum Grünen-Antrag vorgezeichnet.