Karlsfelder Hüttenzauber: Der Beginn einer neuen Tradition

Markt kommt gut an, Wiederholung sehr wahrscheinlich

Vom Winde verweht wurden einige Christbäume am zweiten Wochenende des Karlsfelder Hüttenzaubers. Das Wetter war vor allem am Freitag und Samstag teilweise so stürmisch, dass manch grüne Deko-Tanne umkippte. Aber die Besucher brauchten wenigstens keinen Regenschirm und nur warme Mützen, um dennoch auf dem Platz zu bummeln. Und so mancher Aussteller nahm‘s gelassen: „Es kann nur besser werden.“