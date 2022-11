Karlsfelder kämpfen für den Erhalt einer Hortgruppe

Von: Verena Möckl

Es regt sich Protest bei den Eltern und dem Elternbeirat des Kinderhauses St. Josef in Karlsfeld gegen den Abriss des Containers neben dem Kinderhaus St. Josef in Karlsfeld. Unser Bild zeigt einen Teil der Initiative mit Tamara Inan (6.v.l.) und Viktoria Kinderknecht (4.v.l.). © Simone Wester

Der geplante Abriss der Hort-Container neben dem Kinderhaus St. Josef sorgt in Karlsfeld für Widerstand bei betroffenen Eltern.

Karlsfeld – Tamara Inan ist aufgebracht. Eigentlich sollte ihre fünfjährige Tochter Marie im kommenden Schuljahr im Kinderhaus St. Josef betreut werden – in demselben Hort, den bereits Maries siebenjährige Schwester Maja nach dem Unterricht besucht. Doch daraus wird nichts. Denn dort können keine weiteren Kinder aufgenommen werden. „Für uns ist das enormer Stress“, sagt Tamara Inan, die auf den Hortplatz angewiesen ist und künftig die eine Tochter im Hort an der Schützenstraße und die andere in der verlängerten Mittagsbetreuung in der Krenmoosstraße abholen muss.

Seit 15 Jahren ist einer der Hortgruppen im Container untergebracht

Wie berichtet, wird der Container neben dem Kinderhaus von St. Josef, in dem eine der fünf Hortgruppen seit mehr als 15 Jahren untergebracht ist, im kommenden Sommer abgerissen. Ersatzlos. Die künftigen Erstklässler der Verbandsgrundschule müssen für die Nachmittagsbetreuung übergangsweise in die rund zwei Kilometer entfernte Villa Karlchen. Tamara Inan ist empört. Denn ihre Tochter kann dort in den Ferien nicht betreut werden – im Gegensatz zum Hort von St. Josef.

Und es kommt noch ein weiteres Problem dazu: „Wie soll meine Tochter den Nachhauseweg meistern, wenn sie am anderen Ende von Karlsfeld betreut wird?“ Die Überquerung der Münchner Straße sei zu gefährlich. Das wolle sie ihrem Kind zu Fuß nicht zumuten.

Doch es gibt eine Lösung: einen Shuttlebus von der Schule zur Krenmoosstraße, den Bürgermeister Stefan Kolbe organisiert hat. Der Haken: Der Transport kostet 3,80 Euro pro Fahrt.

Und abholen müssen die Eltern ihre Kinder selbst. „Ich muss dann Taxi spielen. Das sind zusätzliche Kosten für den Sprit plus den Bus. Das läppert sich“, sagt Inan.

Auch die dreifache Mutter Viktoria Kinderknecht ist besorgt. „Ich habe Angst, dass ich für meine beiden Töchter keinen Hortplatz bekomme und meinen Job als Tagesmutter aufgeben muss, um meine Kinder zu betreuen.“

Inan und Kinderknecht sind mit ihrem Ärger nicht allein. Gemeinsam mit rund 20 weiteren Karlsfeldern haben sie sich zu einer Initiative zusammengeschlossen. Mit einer Petition zum Erhalt der fünften Hortgruppe und Infoflyern machen sie auf ihre Situation aufmerksam.

Offener Brief an den Bürgermeister

Auch einen offenen Brief haben sie verfasst. Darin wenden sie sich an Bürgermeister Stefan Kolbe. „Die Gemeinde soll einen neuen Container neben dem St.-Josef-Kinderhaus aufstellen“, bringt Inan die Forderung auf den Punkt. Doch das gestaltet sich schwierig. Wie Bürgermeister Kolbe auf Nachfrage erklärt, könne man einen Container nicht in sechs bis acht Wochen aufstellen. „Das kann bis zu ein Jahr dauern und macht vom Ablauf keinen Sinn.“

Dass die Übergangslösung in der Villa Karlchen für die Betroffenen nicht optimal ist, sei ihm bewusst. Er bedauere, dass die Betreuung nicht wohnortnah stattfinden kann, dennoch: „Wir können nicht auf jeden Wunsch eingehen.“ Er sei aber bereit, mit den Betroffenen zu sprechen. „Wir haben es im vergangenen Schuljahr geschafft, alle Kinder unterzubringen, wir werden es auch diesmal schaffen.“

