Karl Wenisch: „Ich war bekannt als der radfahrende Schiri“

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat sein 70-jähriges Bestehen gefeiert – und dabei natürlich auch seine langjährigen Mitglieder geehrt. Einer, der alle Geschichten kennt und von Anfang an dabei war, ist Karl Wenisch. Er ist seit 70-Jahren Mitglied im Verein. Im Interview erzählt der 90-Jährige von den Zeiten, in denen es nur einen, manchmal gar keinen Platz zum Spielen gab.

Stimmt es, dass Sie das noch einzig lebende Gründungsmitglied sind?

Karl Wenisch: Nein, es ist noch eines da, nämlich in Dachau, der Odoj Manfred.

Erzählen Sie bitte von Ihren Anfängen beim TSV und der Vereinsgründung.

Ich kam zum TSV durch ein Mitgründungsmitglied, das auf dem heutigen MAN-Gelände bei BMW gearbeitet und Fußball gespielt hat. Anfangs wollte ich nicht so wirklich, weil ich in der Gerberau in der dritten Mannschaft Fußball gespielt hab’. In Karlsfeld haben sie Leute gebraucht für eine Fußballmannschaft und damals war das noch so, dass nur Einheimische unter sich waren und die Vertriebenen etwas ausgeschlossen. Beim Fußball wurden Spieler gebraucht und da nahm man auch die Vertriebenen. Da war das Beisammensein für die Vertriebenen sehr angenehm. Zu dieser Zeit habe ich in der Gerberau gewohnt. Die Gerberau war damals eine BMW-Wohnsiedlung.

Wer führte den Verein?

Ein Friseurmeister war damals erster Vorstand in Karlsfeld. Es war aber eine wilde Sache. Es gab keinen Fußballplatz und wir bestritten die Spiele alle auswärts. Der Friseurmeister hat in seinem eigenen Laden einen Einbruch vorgetäuscht und war dann weg.

Was passierte nach dem vorgetäuschten Einbruch?

Der Verein stand damals kurz vor der Auflösung. Dann haben zwei ältere Herren die Führung übernommen und es ging aufwärts. Sogar einen Fußballplatz gab es dann, allerdings nur für zwei Jahre. Der Platz war an der heutigen Georg-Queri-Straße. Es gab keine Umkleidekabinen. Umgezogen haben wir uns beim „Alten Wirt“. Am Platz gab es nur eine kleine Wasserpumpe. Dann standen wir wieder ohne Platz da und spielten zwei Jahre bei den Sportkameraden der Gerberau und Ludwigsfeld. Der Platz war damals hinter der Tankstelle an der Dachauer Straße. Das ging dann eine Zeit lang so weiter, bis ein weiteres Problem auftauchte: Wir standen ohne Kassierer da und ich wurde gefragt, ob ich das bis zur nächsten Wahl übernehmen würde und ich sagte zu. 1954 musste ich zur MAN nach Nürnberg und das kollidierte etwas mit der Aufgabe als Kassier. Trotzdem habe ich das weitergemacht. Früher wurde der Vereinsbeitrag bar eingesammelt. Man ging von Haus zu Haus und sammelte die Markl ein. Ich habe meinen Ausweis vorgezeigt und den Erhalt des Beitrages quittiert. Zwei Jahre ohne eigenen Platz sorgten so langsam für „Auflöseerscheinungen“. Das letzte Freundschaftsspiel in Haimhausen ging 0:13 verloren. Auf dem Heimweg sind mein Schwager und ich mit dem Motorrad in Ampermoching verunglückt. Ich musste ins Krankenhaus und hatte eine Risswunde überm Knie.

Wann gab es endlich eine Lösung für den fehlenden Platz?

Ende 1954 kam Bewegung in die Platzfrage. Am Schwarzgraben wurde ein neuer Platz zur Verfügung gestellt. Es dauerte aber ewig, bis alles fertig war. (Anm.: Eröffnung 4. September 1955). Für den Platz gab es einen Zuschuss von 500 Mark von der Gemeinde. Aber es war nichts fertig. Von dem Geld habe ich vom damaligen Vorstand zu meiner Hochzeit ein „persönliches“ Geschenk erhalten. Es war aber nicht persönlich, weil es das Geld des Vereins war und nicht das Geld des Vorstandes. Dieser tat aber so.

Wie ging es dann weiter mit dem Verein?

Ein neuer Vorstand, Lorenz Becker, übernahm die Führung und es kamen junge Leute dazu. Georg Froschmayer, eigentlich der größte Retter des Vereins, motivierte mich zum Weitermachen. Mit Hans Erdenreich kam ein großer Schwung in den Spielbetrieb. Hans kümmerte sich um alles und bei ihm waren auch die Bälle eingelagert und er wusch die Dressen. Hans war Trainer, Abteilungsleiter und Mädchen für alles. Ich habe als Aktiver dann aufgehört und als Schiedsrichter angefangen, blieb aber weiter Kassierer. Das war 1957. Schiedsrichter war ich bis 2006.

Der Schiedsrichtergruppe Dachau sind Sie noch immer verbunden?

Ja, ich war auch 29 Jahre Schiedsrichter-Obmann. Bis heute bin ich noch passives Mitglied der Schiedsrichtergruppe. Ich war Hauptkassierer bis 1975 und Kassierer der Fußballabteilung von 1954 bis 1980. Dann war ich auch Platzkassierer von 1952 bis 1967 und bin seit 1988 auch Kassierer des Gönnerrings. Und ich war auch 25 Jahre lang Kassierer vom Jugendlotto. Das war eine gute Sache.

Was ist denn „Jugendlotto“ ?

Mitmachen konnte man auf freiwilliger Basis. Wöchentlich wurde auf die Zusatzzahl getippt. Der Einsatz war 2 Mark. Der Gewinner bekam 50 Mark. Der Rest floss in die Jugendkasse der Fußballabteilung. Das war quasi eine Art Gönnerring. Manche haben ihren Gewinn gespendet und das Geld floss ebenfalls in die Jugendkasse. Initiiert hat das der damalige Jugendleiter Ernst Furthmayr.

Kommen wir zurück zu Ihrer aktiven Fußballzeit. In welcher Mannschaft haben Sie gespielt?

Ich war Spieler der zweiten Mannschaft. Ich habe noch ein bisschen in der AH gespielt. Der Schwerpunkt ging dann zum Schiedsrichtersein über, obwohl ich das am Anfang erst gar nicht wollte.

Wie kamen Sie dann dazu?

Der Grund war, dass wir mit einer Schülermannschaft anfingen, aber es keine Schiedsrichter für die Spiele gab. Von den Schiedsrichtern, die wir damals hatten, war einer aus Ludwigsfeld. Es gab noch einen Schiedsrichter aus München. Wir hatten aber keine richtige Schiedsrichterabteilung. Dann habe ich den Schiedsrichterschein gemacht und sollte nur bei Schülerspielen oder wenn kein Schiedsrichter kam, aushelfen. Das hat mir dann sogar Spaß gemacht, aber viel wichtiger für mich war die Vereinsarbeit als das Schiedsrichterwesen. Deswegen hatte ich da nie große Ambitionen, als Schiedsrichter weit zu kommen und Karriere zu machen. Bis zur A-Klasse habe ich Spiele gepfiffen. Ich war sogar mal Linienrichter bei den Bundesligaschiedsrichtern, wenn zum Beispiel die Bayern bei Moosach gespielt haben. Damals hatte ich kein Auto und es war nicht leicht, zu den auswärtigen Spielen zu kommen, um zu pfeifen. So bin ich mit dem Rad bis nach Zorneding oder Freising gefahren, um ein Spiel zu leiten. Ich war bekannt als der radfahrende Schiedsrichter. Wenn mal sonntags nichts am Sportplatz war und ich in die Kirche gehen wollte, kam oft der Anruf, dass ein Schiedsrichter fehlt. Dann hab ich mich schnell umgezogen und bin zum Verein gegangen.

Sind Sie Karlsfelder?

Nein, ich komme aus dem Erzgebirge. Meine Frau ist eine echte Karlsfelderin. Mein Schwiegervater sah unsere sportlichen Aktivitäten immer kritisch und meinte, dass wir lieber arbeiten sollten. Meinen Schwiegervater haben wir sogar zum zweiten Vorstand gewählt, was uns erst ermöglichte, den neuen Fußballplatz beziehungsweise das Stadion „Schwarze Erde“ zu bekommen.

Wie viele Plätze

gab es denn?

Nur den einen Platz. Auf diesem ist trainiert und gespielt worden. Ohne Licht und nur mit einer kleinen Wasserpumpe. Das war aber so, dass wenn der Letzte vergessen hatte, Wasser in die Blechbüchse einzufüllen, die neben der Pumpe stand, dann war der Wasserpegel sinkend. Oft kam dann kein Wasser und man musste mühsam Wasser anschleppen und nachfüllen, damit die Pumpe wieder funktionierte.

Wo war der Platz genau?

Der Platz war etwas vor dem heutigen Berg, wo der Monopteros steht. Als der Schulsportplatz kam, haben wir auf diesem auch spielen dürfen. Das war aber so eine Sache. Wenn ein Regentropfen gefallen ist, hat der Hausmeister schon gesagt, dass er uns nicht spielen lassen kann. Es war immer etwas ungewiss, wo wir hätten spielen können. Erst durch Georg Froschmayer wurde das heutige Grundstück realisiert. Die Wahl des heutigen Geländes war damals durchaus umstritten. Man hatte Sorge, dass die Kinder zum See rennen und ertrinken. Aber es hat dann ohne Probleme geklappt. Die Gemeinde hatte das Grundstück gekauft und der Verein in Eigenleistung den Bau erledigt.

Haben Sie beim Bau

mitgeholfen?

Ja. Über 300 Arbeitsstunden habe eingebracht. Ich habe auch viele Arbeitskräfte organisiert. Das waren hauptsächlich die Spieler. Die AH hat damals am Samstag gespielt und am meisten geholfen. Das meisten waren Handwerker. Heutzutage sind die Spieler kaum mehr Handwerker und sind oft in gehobenen Stellungen. Wenn man sich mit anderen Vorständen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, unterhält, dann war das früher so, dass nach einem gewonnenen Auswärtsspiel mal zehn Mass Bier bereitgestellt wurden. So eine Art Honorar. Heute hast lauter Studenten und keiner trinkt Bier.

Wie viele Plätze hat es auf dem heutigen Gelände zu Beginn gegeben?

Im Groben sind die Plätze ähnlich wie zu Beginn. Da, wo heute der Kunstrasen ist, waren früher auch zwei Plätze, allerdings zwei Rasenplätze und die waren längs zum See hin ausgerichtet. Die Plätze haben wir selbst eingesät. Oft waren die Plätze ganz schön ramponiert, aber nach ein bis zwei Wochen wuchs der Rasen schnell wieder nach. Das wiederholte sich immer. Der hintere Platz war ein bisserl besser. Den Zaun haben wir auch in Eigenregie gemacht.

War das Stadion auch von Anfang an da?

Ja, aber das war auch so eine Sache. Wann darfst überhaupt im Stadion spielen? Oder: zwei Spiele hintereinander waren unmöglich. Das gab immer furchtbare Diskussionen mit dem Hausmeister. Heutzutage ist der Spielbetrieb gut geregelt. Bei so vielen Mannschaften hilft natürlich auch der Kunstrasen. Das ist eine gute Sache.

Interview: Peter Vrsajkovic