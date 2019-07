Karlsfelder Kornelius-Kindergarten feiert 50-jähriges Bestehen

Auf fünf Jahrzehnte konnte der evangelische Kornelius-Kindergarten am Samstag zurückblicken. Und der Rückblick zeigte: Kindergärten sind immer ein Spiegel ihrer Zeit.

„Vor 50 Jahren nahm der Kornelius-Zug Fahrt auf.“ So beschrieb Jutta Marb, seit 1996 Leiterin des Kindergartens, die Anfänge der Einrichtung, die in eine gesellschaftlich bewegte Zeit fielen.

Mehr Mütter wurden berufstätig, der Bedarf an Kindergartenplätzen wurde stetig größer. „Antiautoritäre Erziehung“ wurde Ende der 60er-Jahre zum Schlagwort, die mit der Strenge der Nachkriegsjahre aufräumen wollte. Der Kornelius-Kindergarten, damals die erste evangelische Einrichtung dieser Art in Karlsfeld, nahm solche Ideen nur bedingt auf. Individuelle Förderung war lange Zeit kaum ein Thema: Es gab drei Gruppen mit je 33 Kindern, alle erhielten das gleiche Spielmaterial.

„Das ist heute nicht mehr vorstellbar“, meinte der Pfarrer der Kornelius-Gemeinde, Roman Breitwieser, in seiner Ansprache. Es sei bezeichnend, von einem „Kindergarten“ zu sprechen. „Garten“ sei ein anderes Wort für Paradies, also ein Ort, wo Kinder behütet leben könnten. Seitdem haben sich nicht nur die pädagogischen Ansätze hin zu mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmung verändert, auch sind die Anforderungen an die Kindergärten größer geworden. „Pisa-Studie“, frühkindliche Bildung und Ganztagsbetreuung sind da nur einige Schlagworte. Ein großer Kraftakt war die Sanierung des Kindergarten-Gebäudes vor fünf Jahren. Sowohl Pfarrer Breitwieser wie auch Bürgermeister Stefan Kolbe lobten die gute Zusammenarbeit, zumal die Gemeinde Karlsfeld zwei Drittel der Kosten übernommen hat.

Fernab dieser Diskussionen über Pädagogik und Finanzen erlebten die Hauptpersonen des Tages – die Kinder – das Jubiläum auf ihre Weise: Aus jedem der vergangenen fünf Jahrzehnte führten sie ein typisches Musikstück auf. Für die 70er-Jahre war es zum Beispiel das „Lied der Schlümpfe“, für die 80er Rolf Zuckowski. Trotz brütender Sommerhitze stand so vor allem der gemeinsame Spaß im Mittelpunkt. Bei Popcorn, Kuchen und kühlen Getränken ließen Eltern, Kinder und Erzieherinnen die zurückliegenden 50 Jahre hochleben. Nach wie vor hat sich die Gesamtzahl der Kinder kaum verändert. Rund 90 sind es aktuell, allerdings auf vier Gruppen aufgeteilt. 30 Prozent davon haben einen Migrationshintergrund, darunter sind auch zahlreiche muslimische Kinder. Dennoch legt der evangelische Kindergarten Wert auf sein christliches Profil. Weihnachten, Sankt Martin, Ostern – die christlichen Feiertage werden kindgerecht gefeiert. Probleme mit muslimischen Eltern gibt es fast nie.

Nur eines macht Leiterin Jutta Marb Sorgen: Während die Nachfrage groß ist – jedes Jahr müssen Kinder abgewiesen werden –, sieht es mit dem Nachwuchs beim pädagogischen Personal eher schlecht aus. Ein Grund dafür: Die Gehälter der Erzieherinnen sind im Landkreis Dachau bis zu 40 Prozent geringer als in München – obwohl Karlsfeld nur einen Steinwurf von der Stadtgrenze zur Landeshauptstadt entfernt liegt. Oliver Gierens