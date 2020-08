Karlsfelder Lesepaten würden so gern wieder starten

„Wann geht es wieder los?“ Immer mal rufen jetzt ehrenamtliche Lesepatinnen bei Rosi Rubröder an.

Karlsfeld – Sie möchten gerne wieder in ihre Aufgabe einsteigen, die ihnen so wichtig ist, und die für Schulkinder von der ersten bis zur vierten Klasse eine große Hilfe bedeutet: Lesefreude wecken und Sprachkompetenz fördern. „Wir hoffen alle, dass wir bald wieder in die Schule kommen dürfen“, sagt Rubröder. Sie ist die Ansprechpartnerin und Organisatorin der Lesepatenschaft in Karlsfeld.

Wobei „Lesefreude wecken“ ein Begriff aus der Gründerzeit der Initiative war. Die Idee entstand bereits 2008 in der Karlsfelder Agenda-21-Gruppe „Familie, Soziales, Gesundheit“. Mit Unterstützung des damaligen Rektors der Grundschule an der Krenmoosstraße Roland Karl startete die Leseförderung zum Ende des Schuljahres 2009/2010. Besonders beliebt bei den Kindern waren seinerzeit Detektiv- und Abenteuergeschichten sowie Kurzgeschichten und Gedichte.

+ Immer neue Herausforderungen wegen Corona: Schulleiterin Barbara Sparr. © Elfriede Peil

Momentan geht es vor allem darum, das Lesen überhaupt zu erlernen. „Die Erstklässler hatten ja monatelang keinen Unterricht. Wenn sie in die zweite Klasse kommen, müssten sie eigentlich lesen können“, sagt Barbara Sparr. Sie ist Rektorin an der Grundschule seit dem Schuljahr 2018/2019 und wandte sich an das Team der Lesepatinnen. Weil die Lesepaten ihre Unterstützung nicht in geschlossenen Räumen anbieten konnten, verlegten sie den „Unterricht“ pragmatisch an die frische Luft – es sei denn, es regnete. Tische wurden im Garten von Rubröder mit ausreichend Abstand aufgestellt, an jedem eine Helferin: Karin Boger, Gisela Mayer und Rosi Rubröder. Das Angebot wurde auch in den ersten Ferienwochen weitergeführt – mit mäßiger Nachfrage seitens der Kinder. „Aber die, die mitmachten, hatten ihren Spaß“, so die Ehrenamtlichen.

Dass die lange schulabstinente Zeit die Kinder wieder mit Begeisterung zum Lernen gebracht hätte, kann auch Rektorin Sparr nicht feststellen. „Sie sind teilweise völlig aus dem Tagesrhythmus raus gekommen und hatten keine Motivation. Manche haben sich geradezu reingeschleppt in die Schule.“ Andere wieder waren unermüdlich und begeistert und konnten selbst dem digitalen Lernen etwas abgewinnen.

Für das neue Schuljahr mag sie keine Prognose geben – außer, dass es stressig wird. Zum Corona-Management komme noch Lehrermangel dazu. Und wann es in der Schule wieder „losgehen“ kann für die Lesepatinnen und ihre Schützlinge kann sie beim besten Willen nicht sagen. „Aber so bald wohl eher nicht.“

Elfriede Peil