Karlsfelder Publikum feiert Chris Boettcher

Comedian Chris Boettcher hat seine Karlsfelder Fans beglückt. Mit seinem „Freischwimmer“-Programm kam er ins Bürgerhaus – und präsentierte neue Gags nach bewährtem Muster.

Karlsfeld–„Lacha kannst‘ auf alle Fälle“, verspricht der Sitznachbar, noch bevor Chris Boettcher die Bürgerhausbühne betritt. Und wo er recht hat, hat er recht: Mit seinem neuen Programm „Freischwimmer“ schafft es dieser tolle Unterhalter, dass am Ende sogar beim langen Schlangestehen an der Garderobe fröhliche Gesichter zu sehen sind.

Er hüpft auf die Bühne, ist selbst bester Laune und freut sich fast glaubhaft, nach eineinhalb Jahren wieder im schönen, „mittelalterlichen“ Karlsfeld mit dem noch schöneren „Barocksaal des Bürgerschlosses“ zu sein. Obwohl viele seiner Fans – den Autokennzeichen auf dem überfüllten Bürgerhaus-Parkplatz nach zu urteilen – aus München und Umgebung kommen, singt der ganze Saal den Refrain begeistert mit: „Karlsfeld ist geil, Karlsfeld yeah, Karlsfeld wow!“

Nach so viel Lokalkolorit muss es in die Ferne gehen. Und dann gleich auf das Traumschiff mit seinem neuen Kapitän Florian Silbereisen, zu dem Boettcher recht viel Spöttisches einfällt wieder sehr zum Vergnügen des Publikums. Politische Botschaften verpackt er in ein musikalisches Potpourri aus bekannten Schlagern: Aus der „Sex Bomb“ von Tom Jones wird der amerikanische Präsident zum „Sex Trump“, aus dem „Viva Colonia“ der Kölner Band „De Höhner“ wird „Fifa Corruptia“, aus Udo Jürgens‘ Song „Ich war noch niemals in New York“ lässt er Kim Jong Un singen „Ich schoss noch niemals auf New York, ich schoss noch niemals auf Hawaii“.

Chris Boettcher singt mit einer tollen, eingängigen Stimme, er ist virtuos auf dem Keybord, er hat sofort und immer Kontakt zu seinem Publikum. Zum Mitklatschen und Mitsingen muss er nicht extra auffordern, das macht es von selbst und höchst freiwillig. Sein Markenzeichen ist sein kariertes Hemd und sein spitzbübischer Charme – der ideale Schwiegersohn. Eigentlich, denn mit seinen 54 Jahren ist der gebürtige Ingolstädter nicht mehr der Allerjüngste, obwohl man ihm sein Alter absolut nicht ansieht.

Und im Übrigen geht‘s ja in diesem Bereich noch viel älter, wie einer seiner Lieblinge, dieser 69-jährige Peter Maffay und seine 28-jährige neue Liebe beweisen. Auch die anderen alten Freunde Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer parodiert Boettcher so treffend und köstlich, dass das Publikum aus dem Lachen gar nicht mehr herauskommt. Der Udo nuschelt und zappelt sich mit und ohne Schlapphut, aber immer mit unbändigem Likörchen-Wunsch, durchs Programm. Der Herbert röhrt umeinander, wie ein angeschossener Hirsch und genauso unverständlich. Und den Peter gelüstet es sogar zum Frühstück nach einer „Pizza Tabaluga“ und einem „Stück vom Hammel.“ Diese Rock-WG hat für Boettcher etwas ungemein Tröstliches: „Seit ich diese drei kenne, habe ich überhaupt keine Angst mehr vorm Älterwerden!“

Und er braucht auch keine Angst zu haben, wenn er mal nicht mehr fürs Bürgerhaus gebucht werden sollte: Dann kann er sein Geld als Werbetexter für Duschgels und Shampoos verdienen, die dich „sinnlich“, „schwerelos“, „dynamisch“ und einfach nur „glücklich“ machen. Einen ganzen Korb mit Beweisen aus dem Drogeriemarkt hat er dabei. Tatsächlich: Das Duschgel für daheim verspricht Sinnlichkeit. Endlich.

Nicht so nett geht es zu beim Song über unser Essen. „Wir unter-ernähren uns von Unilever und Nestlé“ und ihrem „Zucker, Salz, Geschmacksverstärker und E 606.“ Da hilft nur noch die heile Welt des Hansi Hinterseers, „der immer so mit dem Kopf wackelt, aber ein ganz Lieber ist.“

Oder der nuschelnde Howard Carpendale, der schon beim letzten Boettcher-Auftritt amüsierte und das mit dem „Isch liebe Disch“ immer noch nicht richtig hinkriegt. Überhaupt ist der Wiedererkennungswert mancher Nummern nicht zu unterschätzen. Da weiß man schon, wie schön die Liebe im Alter ist, wenn sie sagt: „Komm, Justav, küss mich.“ Oder wie schön es ist, wenn die einstmals so süßen Kleinen in der „Pu-, in der Pu-, in der Pubertät“ angekommen sind. „Da wird der Mensch unendlich bleed“. Und alle im Saal singen mit in der ganzen Inbrunst ihrer eigenen Erfahrungen. „Ja, der Chrisch. Der ist einer von uns. Und wir lieben Disch noch immer!“