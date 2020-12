Schwärmerei mit großem Angebot

Lange haben sie darauf hingearbeitet. Jetzt haben Caroline und Georg Kiening ihr Projekt „Schwärmerei“ gestartet. Ein Besuch lohnt sich trotz Corona-Beschränkungen

Karlsfeld – „Wir haben endlich eine Bäckerei!“ Caroline Kiening schrieb es schon in ihrer E-Mail ganz begeistert, und später im Interview klatschte sie gleich zweimal erfreut in die Hände: „Es kann bald losgehen!“ Das war Anfang November. Inzwischen ist noch ein zweiter Bäcker dazu gekommen, Denk aus Dachau, und weitere Produzenten sind eingestiegen. Und nun ging es tatsächlich los. Am Mittwoch war die erste Verteilung auf dem Kiening-Hof an der Bajuwarenstraße 6 in Karlsfeld, von 16 bis 18 Uhr. Die „Marktschwärmerei“ ist gestartet.

Seit Monaten arbeitet Caroline Kiening auf dieses Ereignis hin, mit Unterstützung ihres Mannes Georg „Schorschi“ Kiening. Viel Energie und Ausdauer hat sie investiert, telefoniert, gemailt, geworben, Besuche gemacht, nicht locker gelassen. Von Absagen oder Desinteresse hat sie sich nicht entmutigen lassen. „Marktschwärmer“ ist eine Plattform für regionale Lebensmittel und schafft eine direkte Verbindung zwischen Erzeugern, Lebensmittel-Handwerkern und kleinen Manufakturen aus der Region und ihren Verbrauchern.

Der Lohn für so viel Optimismus: Ein buntes, verlockendes Warenangebot von bisher 13 Erzeugern. Es sind dabei: Die Kaffeerösterei „255 Coffee Roasters“ aus Dachau, der Biohof Hefele aus Indersdorf, die Bäckerei Denk und das Café Zimtstern aus Dachau, die Gärtnerei Hausler aus München, die Kräutergärtnerei Blatt-Werk aus Vierkirchen, die Kienader Quinoa- Anbauer aus Bergkirchen, natürlich Kiening Gemüsebau aus Karlsfeld, Kienings Milchtankstelle in Indersdorf, die Metzgerei Geisenhofer aus Hohenkammer, Pasta di Monaco aus München, Pilze Ulrich aus Wolnzach und der Putenhof Wallner aus Hebertshausen. Die regionalen Produkte kommen aus einem durchschnittlichen Umkreis von nur elf Kilometern.

Ab sofort kann man sich im Onlinekatalog dieses Warenangebot anschauen, auswählen, online bezahlen und dann nächste Woche am Mittwoch abholen. Die Hersteller sind in der Regel anwesend: „Da kann man sich kennenlernen und Vertrauen durch persönlichen Kontakt aufbauen“, sagt Caroline Kiening. Normalerweise startet die erste Verteilung mit einem Fest, mit Kostproben und einem Gläschen. „Vielleicht können wir das im Frühjahr nachholen“, hofft die Gastgeberin der Karlsfelder Marktschwärmerei.

Man darf sicher sein: Auch mit Abstand und Maske und ohne Häppchen wird der erste Abholtag ein tolles Erlebnis. Für Kunden, Hersteller und die Kienings.

ELFRIEDE Peil