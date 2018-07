Krampf beim Schwimmen - Junger Mann rettet sich mit letzter Kraft auf Badeinsel

Der Badeinsel im Karlsfelder See verdankt ein junger Mann aus dem Landkreis Dachau vermutlich sein Leben.

Karlsfeld – Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr wollte er den Karlsfelder See durchschwimmen, etwa 100 Meter vom Ufer entfernt verspürte er einen heftigen Muskelkrampf in den Beinen und hatte Mühe sich weiter über Wasser zu halten.

Seine Hilferufe alarmierten mehrere Passanten am Ufer, die über den Notruf sofort die Rettungsleitstelle informierten, wie die Wasserwacht Karlsfeld am Donnerstag mitteilte. Eine junge Karlsfelderin, die als Jugendliche in der Wasserwacht aktiv war, und ihr Begleiter zögerten nicht lange und sprangen ins Wasser, um dem Schwimmer zur Hilfe zu eilen. Währenddessen schaffte es dieser jedoch, sich mit letzter Kraft auf die Badeinsel zu retten.

Als die ersten alarmierten Rettungskräfte von Wasserwacht und Feuerwehr am See eintrafen, erklärten die Passanten bereits, dass sich eine Person auf die Insel retten konnte. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch nicht klar, ob weitere Personen in Gefahr waren, und so wurden weitere Rettungskräfte hinzugerufen.

Das Rettungsboot der Wasserwacht rückte unterstützt durch Kräfte der Feuerwehr schließlich zur Badeinsel aus und brachten den erschöpften Schwimmer sowie die beiden Helfer zur weiteren Untersuchung zur Wasserrettungsstation.

Es stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine weiteren Personen in Gefahr sind und Helfer wie Schwimmer konnten nach einer kurzen Untersuchung durch den Notarzt nach Hause entlassen werden. Oliver Welter, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Dachau, lobte das Verhalten der Passanten: „Sie haben sich absolut vorbildlich verhalten, indem sie sofort den Notruf gewählt haben und den Einsatzkräften detaillierte Auskunft zur Situation gegeben haben. Dass das junge Pärchen auch noch persönlich geholfen hat, war natürlich großartig.“

Am Einsatz aktiv beteiligt waren die Wasserwacht Dachau, die Feuerwehr Karlsfeld sowie der BRK Rettungsdienst. Der angeforderte Hubschrauber sowie die restlichen anfahrenden Kräfte von Feuerwehr und Wasserwacht konnten noch vor ihrem Eintreffen am Einsatzort wieder einrücken.

dn

