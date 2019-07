Karlsfelder Siedlerfest: Furioser Festauftakt mit über 1000 Besuchern

Fulminanter Auftakt für das Karlsfelder Siedlerfest: Die „Brettl-Spitzen“ begeisterten am Donnerstagabend mit bayerischem Kabarett vom Feinsten.

Eigentlich ging es erst um 20 Uhr los, aber schon kurz nach 18.30 Uhr war das Festzelt am Karlsfelder See fast komplett gefüllt. Masskrüge, Hendl und Riesen-Brezn gingen zu Hunderten über die Theke, und die Besucher feierten so fröhlich und ausgelassen, dass die Wartezeit bis zum Auftritt der „Brettl-Spitzen“ und der „Couplet-AG“ schnell verging.

Eine „würzige Satire in der Tradition der Volkssänger – traditionsbewusst, heimatverbunden, aber auch jung und sympathisch“ war im Programm angekündigt – und die Kabarettisten hielten, was sie versprochen hatten. Gut drei Stunden lang zündeten sie ein Feuerwerk an Couplets, Wirtshausliedern und Pointen. Das Publikum dankte es ihnen mit Händen und Füßen – und am Ende gar mit stürmischer Applaus im Stehen. Geschichten aus dem Alltag, deftige Satiren, manchmal ein wenig frivol, aber immer mit einem Augenzwinkern – das kam gut an im Festzelt. Sängerin Barbara Preis nahm als „die Wampn“ nicht nur manchen Schlankheitswahn, sondern auch Bürgermeister Stefan Kolbe aufs Korn.

Auch ein wenig Politik durfte nicht fehlen. Manfred Weber und Ursula von der Leyen: „Jeder amüsiert sich, so gut er eben kann“, lautete der musikalische Kommentar zum Gerangel um die Posten in der EU-Kommission. Seit Jahren sind die „Brettl-Spitzen“ im Bayerischen Fernsehen mit ihrem Programm erfolgreich. Die Volkssänger und Kabarettisten knüpfen an eine Tradition an, die in den 60er Jahren nach und nach aus dem Fernsehen verschwunden war, und haben sie auf moderne Weise wieder neu belebt. Hier lebt das Bayerisch wieder richtig auf, sodass mancher „Zuagroaste“ schon sehr genau zuhören muss. Der Stimmung schadet das freilich nicht.

Nach diesem furiosen Auftakt wird auf dem Siedlerfest auch an diesem Wochenende ordentlich gefeiert. Am heutigen Samstag startet um 13 Uhr der Festzug. Gegen 14.30 Uhr wird Bürgermeister Stefan Kolbe beim Bieranstich das Fest auch offiziell eröffnen. Ab 18 Uhr spielt dann die Wiesn-Band „Fetzentaler“. Der Bürgermeister ist am morgigen Sonntag wieder mit von der Partie – um 14 Uhr tritt er beim Fischerstechen an. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher am Dienstag: dann wird Mickie Krause um 19 Uhr im Festzelt auftreten. Angeblich soll er direkt von Mallorca nach Karlsfeld kommen. Ob’s stimmt, weiß man nicht – aber Mallorca-Stimmung wird er bestimmt mitbringen. Oliver Gierens