Simon Junghans ist härtester Headbanger

Feierlaune trotz WM-Desaster der Deutschen Nationalelf gab es beim jungen Karlsfelder Simon Junghans. Der begeisterte Metalfan darf sich über den Titel „Härtester Headbanger Deutschlands“ freuen.

Karlsfeld –Zu jeder Musikrichtung gehört ein eigener Tanzstil, man denke nur an HipHop, Jazz und Salsa.

Auch bei Heavy Metal bewegt man sich, wenngleich dieser „Tanz“ weniger weit verbreitet ist. Die Rede ist vom „Headbangen“.

Doch der 18-jährige Karlsfelder Simon Junghans hat beim „Full Metal Battle“ von Antenne Bayern bewiesen, dass man auch diese Disziplin perfektionieren kann. Der Radiosender hatte Metalfans dazu aufgerufen, auf seiner Internetseite Videos einzureichen, die sie beim Headbangen zeigen. Der Beitrag des jungen Karlsfelders schlug bei den Hörern ein wie eine Bombe – mit der überwältigenden Mehrheit von 82 Prozent der Stimmen wurde er zum „Härtesten Headbanger Deutschlands“ gekürt.

Neben der Auszeichnung hatte der Veranstalter aber auch noch eine besondere Überraschung für ihn vorbereitet, denn in diesem Sommer wird Simon die drei größten Metalevents Europas besuchen dürfen. Natürlich auf Kosten des Senders.

Die Heimatzeitung bat den jungen Mann mit dem außergewöhnlichen Hobby zum Gespräch.

-Wie sind Sie eigentlich zum Headbangen gekommen?

Durch meinen Vater, der ebenfalls ein riesiger Metalfan ist. Wenn seine Freunde und er sich getroffen haben, um ihre Leidenschaft zu leben, dann habe ich als kleiner Junge einfach mitgemacht. Man kennt das ja, man möchte seinem Vater einfach in allem nacheifern. Als ich dann neun Jahre alt war, hat er mich zum ersten Mal zu einem Konzert der Gruppe „Subway to Sally“ mitgenommen. Von dem Moment an war Metal das größte Hobby in meinem Leben und ist es auch heute noch. Natürlich darf mein Vater mich zu einem der Events begleiten.

-Wie darf man sich diesen Tanz denn vorstellen?

Man sollte sich einfach an den Rhythmus halten und den Kopf dazu bewegen, dann kommt man schon von selbst ins Headbangen rein. Es gibt keine festen Regeln, es ist einfach zum Ausprobieren. Allerdings sollte das Tempo am Beginn etwas gedrosselt werden, sonst kann es zu Nackenproblemen führen.

-Wie kamen Sie auf die Idee, beim „Full Metal Battle“ mitzumachen?

Es war eine sehr spontane Entscheidung, nachdem ich den Aufruf im Radio gehört hatte. Als ich das Video eingeschickt habe, hätte ich aber nie daran gedacht, am Ende zu gewinnen. Dementsprechend überrascht war ich auch, als ich am Ende angerufen und als Sieger bekanntgegeben wurde.

-Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade headbangen?

Ich spiele in meiner Freizeit selbst in der Metal-Band „Silencis“ Gitarre und übernehme den Part des Sängers. Im Moment arbeiten wir intensiv an unserem ersten Demoalbum. Die ersten beiden Single-Auskoppelungen „The Only Way“ und „Silent Scream“ kann man bereits auf YouTube probehören. Ansonsten gehe ich im Moment noch auf eine Wirtschaftsfachoberschule in München.

-Was sind Ihre persönlichen Lieblingsbands?

Ziemlich gerne höre ich „Slayer“, eine der bekanntesten Metalgruppen. Etwas weniger populär sind die Bands „Children of Bodom“ und „Hypocrisy“.

