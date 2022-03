Das Karlsfelder Sinfonieorchester hofft auf den 33. Geburtstag

Teilen

Einer der ersten Auftritte: Das Sinfonieorchester spielt eine sommerliche Serenade im Innenhof der Hauptschule. Dirigent damals wie heute: Bernhard Koch. © ep

Karlsfelder Sinfonieorchester kann 30-jähriges Bestehen noch immer nicht richtig feiern

Karlsfeld – Man soll die Feste feiern, wie sie fallen – das war einmal. In diesen Zeiten muss man die Feste feiern, wie es die Corona-Regeln erlauben. Und da sah es im vergangenen Herbst für eine Feier zum 30-jährigen Bestehen des Karlsfelder Sinfonieorchesters schlecht aus, sie wurde verschoben. Aufs Frühjahr, auf den Herbst.

Und nun schauen sie einfach auf die nächste runde Jahreszahl, den 33. Geburtstag, und machen sich nicht verrückt mit Plänen. Nach dem Motto „Nutze den Augenblick“ feiern sie jetzt einfach, zusammen mit dem Publikum, dass sie am 3. April seit Langem wieder ihr Frühjahrskonzert spielen können.

Wie viele es nun genau waren, die am 8. Oktober 1991 zum Musizieren zusammenkamen, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Die Chronik spricht von sechs Musikern, in Erinnerung von Dirigent Bernhard Koch sind es nur „drei oder vier“. Letztlich ist es egal: Nur einige wenige trafen sich an diesem Tag zur ersten Probe und bildeten das kleine Ensemble, aus dem die nächsten 30 Jahre eine tolle Erfolgsgeschichte werden sollte: das Karlsfelder Sinfonieorchester.

Absolut gesichert ist, dass Marita Eggebrecht den entscheidenden Anstoß für die Gründung gab. Alles begann damit, dass die damalige Leiterin der Karlsfelder Musikschule musikalisch aktive Eltern ermunterte, ihre Kinder bei den Vorspiellauftritten mit ihren Instrumenten zu begleiten. Freunde und Bekannte kamen dazu, und Marita Eggebrecht fragte Bernhard Koch, ob er daraus nicht ein Symphonieorchester aufbauen könne.

In Koch, der seit 1981 Lehrkraft an ihrer Schule war und die Jungen Münchner Symphoniker leitete, sah sie den richtigen Mann für ihre Idee, ehemalige Schüler und interessierte Laien zum Musikmachen zusammenzubringen. Und Koch sagte zu.

Das war für die engagierte Lehrerin der Startschuss. In einem Beitrag zum 20-jährigen Jubiläum des Orchesters schrieb sie: „Der Erfolg hat, wie Goethe einst sagte, nur drei Buchstaben: Tun.“

Der entscheidende Anstoß kam von ihr: die 2014 verstorbene Marita Eggebrecht. © ep

Und wie sie aktiv wurde. Sie verhandelte mit dem Gemeinderat und mit Bruno Danzer, Bürgermeister von 1960 bis 1990. Er fand die Idee zwar gut, aber teuer. Denn es brauchte Geld, um ein Orchester dauerhaft zu unterstützen. „Und das hat der Danzer sofort gesehen“, sagt heute Rainer Eggebrecht, der Ehemann von Marita Eggebrecht. Sie aber ließ nicht locker und versuchte es weiter, als Fritz Nustede 1990 auf Danzer als Karlsfelder Bürgermeister folgte. „Nach einigen Runden im Hauptausschuss war klar, dass diese Unterstützung erwartet werden konnte“, erinnert sich Altbürgermeister Nustede. Der gesamte Gemeinderat stimmte schließlich zu.

Marita Eggebrecht also verteilte Werbe-Zettel in den Karlsfelder Briefkästen. „Ich bin tatsächlich durch den Flyer aufmerksam geworden“, sagt Karl Breitwieser. Er spielte schon Klarinette in einer Blaskapelle und wollte, genau wie seine Kollegen vom späteren Karlsfelder Klarinettenquartett Geert Helbig und Gerald Himmler, „immer schon mal in einem Symphonieorchester spielen. Somit waren wir etwas klarinettenlastig“, wie er meint.

Mit ihnen waren es Anfang Januar schon 20 Leute, die sich zum Musizieren trafen, unter ihnen auch Ingrid Reh mit ihrer Querflöte. Sie war auch Gründungsmitglied, als aus dem Ensemble 1994 ein eingetragener, gemeinnütziger Verein wurde. Bis auf eine kurze Zeitspanne innerhalb der vergangenen 27 Jahre war sie die erste Vorsitzende.

Breitwieser fand es „wirklich super“, wie Koch die Laien von Anfang an ermutigte. „Er war sehr geduldig.“ Und das ist für Bernhard Koch auch im Rückblick das zentrale Thema bei einem Laienorchester: „Wie gehe ich pädagogisch-psychologisch vor, um die Ängstlichen mit zu nehmen? Wer zuhause kaum zum Üben gekommen ist vor lauter Beruf und Haushalt, der darf nicht überfordert werden mit rasanten Tempi. Und Schimpfen bringt schon gar nichts.“ Was etwas bringt: „Ein paar Könner ziehen die anderen mit, die unsicher sind. Da hört man dann nicht so verzagt auf die eigenen Töne, sondern legt los mit den anderen“, berichtet Koch, der das Orchester nach wie vor leitet.

Bereits im März 1992 gab es mit der Unterstützung und Mitwirkung von Dr. Klaus Haller in St. Josef ein Kirchenkonzert. Im Mai stellte sich das junge Orchester bei den Karlsfelder Musiktagen einem größeren Publikum vor, und im Juli folgte bereits die erste Freilichtserenade. „Als der Innenhof der Hauptschule Karlsfeld noch mit Bäumen bepflanzt war, fanden hier die sommerlichen Serenaden statt, oft durch einsetzende Gewitter und Regengüsse jäh unterbrochen, bisweilen aber auch von Vogelgezwitscher lustig untermalt“, erinnert sich Christian Roth, der Chronist des Orchesters. Das waren noch Zeiten.