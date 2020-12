Karlsfelder Sozialdemokraten fordern einen Bürgerrat

Leere Kassen, Corona, Klimakrise. Karlsfeld stehe vor „schmerzlichen Entscheidungen“, sagt Franz Trinkl. Antrag des SPD-Gemeinderats: ein Bürgerrat.

Karlsfeld – Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hat beantragt, einen Bürgerrat in Karlsfeld einzurichten. Dies wäre eine Möglichkeit, „die Entscheidungen besser zu fundieren, bessere Abwägungen zu treffen und letztlich mehr Akzeptanz zu erreichen“, schreibt der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Gemeinderat, Franz Trinkl.

„Karlsfeld steht vor einer schwierigen Zukunft“, schreibt Trinkl in der Antragsbegründung. „Die Finanzmittel sind wegen der Schieflage der Kommunalfinanzierung begrenzt. Die Kommunen gerade in einem zuzugsstarken Gebiet sind mit den gesetzlichen Aufgaben überfordert. Dazu kommt die auf Jahre ungewissen Auswirkungen der Corona Pandemie.“ Weitere große Themen und Entscheidungen würden durch die Klimapolitik und die notwendigen Veränderungen der Mobilität vorgegeben – mit weitreichenden Auswirkungen auf die Kommunen. „Schmerzliche Entscheidungen“ seien zu treffen, die in das Leben der Karlsfelder, der Vereine, der Organisationen und „damit in unser aller Leben eingreifen“. Es seien ständig Abwägungen zu treffen, welche Ausgaben und Aufgaben noch zu bewältigen seien und welche nicht mehr.

„Alle Entscheidungen des Gemeinderates und der Verwaltung stoßen auf eine zunehmend kritische Bürgerschaft“, so Trinkl weiter. Ein Bürgerrat könne dazu beitragen, finanzielle und politische Prioritäten zu setzen.

Bürgerräte unterscheiden sich laut Trinkl von der klassischen Form der Bürgerbeteiligung dadurch, dass zufällig ausgeloste Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Ziel sei es, mehr Repräsentation und breitere Bevölkerungsschichten abzubilden. Ein erfolgreiches Beispiel auf Bundesebene sei der „Bürgerrat Demokratie“ 2019, weitere gebe es auch auf kommunaler Ebene wie zum Beispiel www.nur-mut.org.

„Der Ältestenrat des Deutschen Bundestages hat die Einrichtung eines neuen Bürgerrates zur Rolle Deutschlands in der Welt beschlossen“, betont Trinkl. „Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betrachtet die Bürgerräte auch auf Bundesebene als sinnvolles Instrument zur Vertiefung der Demokratie.“

Es gehe nicht darum, einen „Parallel-Gemeinderat“ einzuführen. Die exakte Aufgabenbeschreibung des Rates sei vom Gemeinderat zu definieren. Trinkl: „Bürgerräte haben begrenzte Aufgaben und können zu dedizierten Problemstellungen eingesetzt werden.“ dn