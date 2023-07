Nach drei Jahren Corona-Pause: Karlsfelder Sportler werden endlich geehrt

Endlich Bezirksoberliga: Die Damenmannschaft der Karlsfelder Handballer schaffte 2022 den Aufstieg. © hab

Eine große Sportlerehrung für die Jahre 2019 bis 2022 fand jetzt im Karlsfelder Bürgerhaus statt. Die Stimmung war geprägt von Stolz auf die erreichten Leistungen und Optimismus, dass es weiter bergauf geht nach den Jahren der Pandemie.

Karlsfeld – Nach drei langen Jahren der Ungewissheit und der Entbehrungen war es endlich wieder soweit: Karlsfeld konnte seine Athleten wieder gebührend ehren. Die Corona-Pandemie hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch nun war es an der Zeit, die Erfolge der Athleten von 2019 bis 2022 gebührend zu feiern. Von den jüngsten bis zu den reifsten Athleten hatte jeder seine eigene Erfolgsgeschichte zu erzählen.

Unter der Leitung von Sportreferentin Birgit Piroue und in Begleitung von Bürgermeister Stefan Kolbe wurde der Abend zu einer Zeitreise. Eine spannende Bildershow zeigte die optischen Veränderungen der letzten drei Jahre. Besonders beeindruckend war die Wandlung der Handball-A-Jugend, die einst als Jugendliche 2019 den Meistertitel in der Bezirksliga Süd errungen hatte. Nun standen die Mädchen als junge Erwachsene auf der Bühne und nahmen stolz ihre verdienten Pokale entgegen. Aber auch die Damenmannschaft schaffte 2022 den lang ersehnten Aufstieg in die Bezirksoberliga. Damit sind sie die am höchsten spielende Mannschaft der Handballabteilung.

Die Karlsfelder Leichtathletikabteilung konnte sich ebenfalls über zahlreiche Erfolge freuen. Maxime Kirschner bewies nicht nur ihre Wurfkraft im Handball, sondern holte sich auch den oberbayerischen Meistertitel im Speerwurf als 18-Jährige. In den Folgejahren gelang ihr sogar der dritte Platz bei den Bayerischen Winterwurfmeisterschaften der Erwachsenen.

Aber nicht nur die jungen Talente glänzten, auch die älteren Athleten zeigten, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Johann Lorenz wurde 2019 Bayerischer Meister im Halbmarathon in der Altersklasse M 75. Und auch Norbert Röhrle kann auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. 2020 wurde er in Tunesien Internationaler Afrikameister im Speer- und Diskuswurf.

Afrikanischer Meister im Speer- und Diskuswerfen: Norbert Röhrle (Mitte) feierte in den vergangenen Jahren zahlreiche sportliche Erfolge. Bürgermeister Stefan Kolbe und Sportreferentin Birgit Piroué waren beeindruckt. © hab

Die Leichtathletikabteilung bewies auch, dass sie talentierte Nachwuchssportler fördern kann. Raffaele Conversa war an diesem Abend zwar nicht persönlich anwesend, aber seine Erfolge sprechen für sich. Als einer der 15 besten Werfer Deutschlands im Kugelstoß und Speerwurf war er ein Paradebeispiel für die Talente, die in Karlsfeld herangewachsen sind. Auch wenn er mittlerweile bei der LG Stadtwerke München trainiert, war klar, dass der Grundstein für seinen Erfolg in Karlsfeld gelegt wurde.

Auch im Tanzsport kann die Gemeinde Karlsfeld auf Erfolge zurückblicken. Der Jugendtanzsportclub hat trotz der schwierigen Zeit im letzten Jahr bewiesen, dass er auf Erfolgskurs bleibt. Die Trainer sind stolz darauf, dass die meisten ihrer Schützlinge dem Verein treu geblieben sind und weiterhin mit großem Engagement am Tanzsport teilnehmen.

Aber auch die Schwimmabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld braucht sich nicht zu verstecken. Die Sportler konnten zahlreiche Erfolge feiern. Dabei haben es Catalina Hasenclever und Louis Nowak aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen geschafft, in den Landeskader berufen zu werden. Sie durften während Corona-Pandemie wie Profisportler trainieren.

Die Stimmung im vollbesetzten Bürgerhaus war geprägt von Freude und Stolz, als die Athleten mit strahlenden Gesichtern auf der Bühne ihre Pokale, Medaillen und Urkunden entgegennahmen. Die Begeisterung der Zuschauer und der lautstarke Applaus zeigten, wie sehr die Gemeinde Karlsfeld hinter ihren Sportlern steht. Nachdem Sportreferentin Piroué den offiziellen Teil des Abends beendet hatte, feierten die Athleten mit ihren Freunden und Familien gemeinsam und ließen den Abend gemütlich ausklingen.

