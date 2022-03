Karlsfelder Streetworkerin: „Ich war doch ziemlich überwältigt!“

So sieht der Spielmobil-Anhänger aus: Auf die andere Seite kommt das neue Logo der Aufsuchenden Jugendarbeit und eine Danksagung an die Spender. © Elfriede Peil

Genau 13 370 Euro sind für das Spielmobil in Karlsfeld gespendet worden. Darüber freut sich nicht nur die Streetworkerin.

Grund zur Freude hat auch die Initiatorin der Aktion, die Sozialpädagogin Charide von der Ahe von der Aufsuchenden Jugendarbeit (Streetwork) der Gemeinde.

Charide von der Ahe von der Aufsuchenden Jugendarbeit in Karlsfeld freut sich. © MM-Archiv

Frau von der Ahe, im Dezember haben Sie zu Spenden für ein Spielmobil aufgerufen. Inzwischen sind 13 370 Euro eingegangen. Hätten Sie das erwartet?

Nein, ich war dann doch ziemlich überwältigt, wie viele Leute unsere Idee von einem Spielmobil unterstützt haben. Es sind vor allem die Spenden von Bürgern, die mir zeigen, dass, wenn wir als Gemeinde zusammenhalten, auch wirklich was bewegen können. Die Idee, durch Spenden das Spielmobil zu finanzieren, ist ja aus unserer Kampagne „Karlsfeld steht auf!“ entstanden. Diesen Zusammenhalt wünsche ich mir auch in Zukunft für Karlsfeld. Nur gemeinsam können wir positive Erlebnisse schaffen.

In den vergangenen Wochen hatten Sie viele Fototermine mit Scheckübergaben. Wie haben Sie diese Termine erlebt?

Sehr angenehm. Ich kam mit den Spendern noch mal persönlich ins Gespräch. Alle sehen dem Projekt Spielmobil und damit dem offenen Angebot für Kinder und Jugendliche erfreut entgegen. Ich glaube, es ist für viele Spender wichtig, dass sie persönlich spüren, was das Projekt mir bedeutet, aber auch welche schweren Aufgaben damit zusammenhängen.

Es sind jetzt mehr Spenden zusammengekommen als die ursprünglich kalkulierten Kosten von 10 500 Euro. Was machen Sie mit dem „Überschuss“?

Einen Teil der Spenden werde ich dazu nutzen, eine Rollstuhlwippe und eine schräge Ebene für Rollstuhlfahrer anzuschaffen. Damit können wir auch ein Inklusionsangebot anbieten. Diese Wippe und auch die schräge Ebene können dann wirklich gemeinsam von Kindern mit und ohne Handicap genutzt werden. Und so kann wieder ein neuer Raum für spielerische Begegnungen geschaffen werden. Auch für die Skater sollen ein, zwei mobile Anlagen dazukommen, damit auch diese Zielgruppe das Angebot des Spielmobils nutzen kann. Das Gute an diesen mobilen Anlagen ist: Sie können auch wieder mit den Rollbrettern aus dem Spielmobil genutzt werden.

Sie hatten auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht? Wie ist da der Stand der Dinge?

Ganz klar, wir brauchen noch welche! Je mehr Leute es sind, desto öfter kommt das Spielmobil zum Einsatz. Welche Aufgaben die Ehrenamtlichen haben, ist, ganz grob, gesagt: die Spielgeräte aushändigen, eine kurze Einweisung geben, die Kinder und Jugendliche auf eine sachgerechte Nutzung hinweisen und am Ende alles wieder einsammeln. Gerne können sich auch ein paar fitte Rentner melden, die uns bei dem Transport des Anhängers unterstützen.

Wann und wo kommt das Spielmobil zum Einsatz?

Das Spielmobil ist bestellt, ein Lieferdatum haben wir leider noch nicht, da gibt es Engpässe. Natürlich ist der Einsatz wetterabhängig, daher hoffe ich auf einen schönen Frühling und Sommer. Das Spielmobil wird an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt, zum Beispiel in der Neuen Mitte, auf dem alten Grundschulhof, auf der alten Skateranlage, Am Anger und im Prinzenpark.

Gibt es eine Feier zum Einstand?

Ja. Sobald wir es haben, wird es eine Einweihungsparty geben.

Interview: Elfriede Peil