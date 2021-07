Selina Knebel hat den Durchblick - Karlsfelderin ist die beste Nachwuchsoptikerin Deutschlands

Besondere Auszeichnung

Karlsfeld – Beim Leistungswettbewerb in Dortmund waren die besten Augenoptikergesellen aus ganz Deutschland angetreten. Die fünfköpfige Jury kürte Selina Knebel aus Karlsfeld zur Bundessiegerin – ein Grund zum Feiern und zum Freuen. Eine Woche nach dem grandiosen Sieg als Deutschlands beste Nachwuchsoptikerin kommt Selina Knebel in ihren Ausbildungsbetrieb Optik Tannek in Dachau und wird herzlichst begrüßt. Glückwünsche, Blumenstrauß, Pralinen, Ehrenurkunde, Pokal.

Und ist auch ein wenig Stolz dabei? „Ich habe mein Bestes gegeben, aber es war auch eine Portion Glück dabei", sagt Knebel bescheiden.

Sichtlich stolz ist Geschäftsführer Christian Tannek von Optik Tannek. Die „frohe Botschaft“ habe ihn im Urlaub erreicht. Er sieht vor allem zwei Gründe für Selina Knebels Erfolg: „Sie ist als Leistungssportlerin eine Kämpferin. Und sie liebt es, selbstständig zu arbeiten.“ Und genau das habe man ihr in ihrem Ausbildungsbetrieb von Anfang an vermittelt, sagt Knebel: „Du kannst Dir viel erarbeiten, Du bist für die Tiefe deiner Ausbildung mit verantwortlich. Aber es ist immer jemand da, der Dir zuhört und den Du fragen kannst.“ Diese „Team-Philosophie“ hat ihr gefallen, von Anfang an.

Nach dem Abitur hatte die Karlsfelderin, die Leistungs-Geräteturnen beim TSV Eintracht macht, verschiedene Plätze zur Berufsorientierung kennengelernt. Das Praktikum beim Optikergeschäft Tannek gefiel ihr am besten. Es wurde ihr Lehrbetrieb. „Die Vielseitigkeit hat mich fasziniert, die Werkstattarbeit, der Kontakt zu Kunden, auch das Kaufmännische.“ Mit viel Engagement, Lernlust und handwerklichem Geschick absolvierte sie ihre Lehrzeit im „dualen System“, einer Kombination aus Fachstudium und praktischer Ausbildung. Der Erfolg ließ sich am Ende messen: Sie wurde südbayerische Landessiegerin der Optikergesellen.

Dass jetzt noch der Sieg auf Bundesebene dazu kam, ist wohl kein Zufall, auch wenn sie von ein bisschen „Glück“ spricht. Die Anforderungen im Wettbewerb waren hoch. Zum einen war eine randlose Brille nach bestimmten Kundenwünschen zu verglasen. Zweitens musste sie ein fiktives Beratungsgespräch mit einer Kundin führen, die eine beginnende Netzhauterkrankung hat. Und drittens sollte sie unterschiedliche Fehler bei einer Gleitsichtbrille finden und korrigieren, die eine Kundin reklamiert hatte.

Die größte Herausforderung war für Selina Knebel die handwerkliche, feinmechanische Aufgabe. Da hat sie lange hin und her überlegt, getüftelt und schließlich „gewerkelt“, wie sie sagt. Herausgekommen ist eine feine, raffinierte Brille, anmutend ein wenig wie ein Fisch im perlenden Wasser.

Wenn sie ihr aktuelles Studium der Augenoptik und Optometrie an der Hochschule München im Frühjahr 2022 mit dem Bachelor abschließt, stehen ihr viele Möglichkeiten offen. Sie kann sich selbstständig machen, weiter zum Master studieren oder in die Forschung gehen. Im Moment macht sie ein Praxissemester in der Entwicklungsabteilung bei BMW im Bereich der Lichttechnik.

Dass es momentan für Optiker schwer sein soll, Auszubildende zu bekommen, kann sie eigentlich nicht verstehen – bei der Faszination dieses Berufs.

Und ihr Chef Christian Tannek hofft, dass Selina Knebels Erfolg interessierte junge Menschen anzieht für diesen besonderen Beruf. „Wir sind und bleiben ein Ausbildungsbetrieb“, sagt er.