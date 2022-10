Karlsfelderin um 28 000 Euro betrogen

Teilen

WhatsApp: Auch Betrüger verschaffen sich hier Zugriff. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/imago

28000 Euro überwies eine Karlsfelderin jetzt an Betrüger, die mit einer WhatsApp-Nachricht erfolgreich waren.

Karlsfeld – Die modernen Kommunikationsmittel bieten jede Menge neue Möglichkeiten – leider auch für Kriminelle. Aktuell leider sehr erfolgreich: die Betrugsmasche über Whatsapp-Mitteilungen. Den Angeschriebenen wird dabei vorgetäuscht, ihr Chatpartner sei ein enger Familienangehöriger, der dringend Überweisungen zu tätigen hätte und diese zum Beispiel aufgrund eines technischen Defekts nicht selbst ausführen kann.

68-jährige Karlsfelderin geht professionellen Betrügern auf den Leim

Die Tatverdächtigen gehen hierbei laut Polizei äußerst professionell vor, sodass die Opfer oft erst sehr spät misstrauisch werden. Im schadensträchtigsten Fall der vergangenen Woche überwies am Dienstag eine 68-jährige Karlsfelderin rund 28 000 Euro an die Betrüger. In diesem Fall hatte sich der Betrüger als Sohn ausgegeben. Ob das Geld durch die Bank zurückgeholt werden kann, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei rät daher dringend zu „grundsätzlichem Misstrauen“ bei derartigen Nachrichten. Zudem sollten sich die Angeschriebenen stets bei dem angeblichen Chatpartner rückversichern – etwa durch einen Anruf – ob dieser sich wirklich in einer Notlage befindet.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.