Karlsfelds älteste Partei blickt bei 75-Jahr-Feier zurück

Bei der Jubiläumsfeier: Ortsvorsitzender Thomas Kirmse, Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi, Landtagsabgeordnete Ruth Müller, stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki, Dennis Behrendt und Hubert Böck. © spd

Die älteste Partei Karlsfeld feiert Jubiläum: Auf der 75-Jahr-Feier gibt es einen Geschichtsrückblick, Ehrungen und eine Verabschiedung.

Karlsfeld – Im Herbst 1947 wurde der Ortsverein Karlsfeld der SPD gegründet. Sie ist damit die älteste Partei in Karlsfeld und seit den ersten Wahlen 1948 im Karlsfelder Gemeinderat vertreten. 2022 wurde sie 75 Jahre alt. Wegen Corona konnte das nicht gefeiert werden. Dies wurde nun im Sportheim nachgeholt.

Rückblick auf die Geschichte

Franz Trinkl, Fraktionssprecher im Gemeinderat, gab einen Rückblick auf die 75-jährige Geschichte des Ortsvereins. „1947 war der Zweite Weltkrieg war gerade einmal zwei Jahre vorbei. Weite Teile Europas und Deutschlands lagen in Schutt und Asche. Flüchtlinge waren überall unterwegs und suchten Zuflucht.“ Ein Drittel der Bewohner Karlsfeld waren Geflüchtete. 1948 gab es erste Gemeinderatswahlen, die SPD errang drei von zehn Sitzen so Trinkl.

In der 50er Jahren wurde viel gebaut, da es kaum Infrastruktur gab. Die Einwohnerzahl wuchs von 2000 auf 6000. 1960 wurde Bruno Danzer als Bürgermeister nominiert, er gewann mit 64 Stimmen Vorsprung.

Eine prägende Figur in der SPD war damals Erich Strobl. Unter seiner Führung wurde die SPD 1966 die stärkste Fraktion. In den 70ern fand ein gemeindlicher Aufschwung statt. Das Hallenbad und das Bürgerhaus wurden gebaut. Es kam ein Jugendzentrum und auf Initiative der SPD wurde die Volkshochschule errichtet.

1972 bekam die SPD bei der Kommunalwahl 61 Prozent. 1978 hatte die SPD von zwölf von 24 Sitzen, Fritz Nustede war Fraktionsvorsitzender. 1984 holte Bruno Danzer, trotz eines CSU-Gegenkandidaten, sagenhafte 79 Prozent, die SPD hielt die Hälfte der Gemeinderatssitze.

1990 konnte Danzer altersbedingt nicht mehr antreten. Fritz Nustede gewann die Wahl mit 24 Stimmen Vorsprung. Die SPD verlor zwei Sitze. Auf Wolfgang Ossenkopp im Ortsvereinsvorsitz folgte Hiltraud Schmidt.

In den 90ern waren alle wichtigen Funktionen in den Händen von Frauen – noch vor Einführung der Quote. Mit Uta Titze-Stecher war sogar eine Karlsfelderin Bundestagsabgeordnete. In dieser Zeit wurden auch neue Formate wie Ortsteilbesuche und Zukunftswerkstätten eingeführt. Es wurden die ‚Sozi-Bühne’ und die ‚Red Socks´n´Roses’ gegründet, die bei vielen Jahresauftaktfeiern für Jubelstürme sorgten.

1996 wurde Fritz Nustede wiedergewählt, die SPD gewann zwei Sitze dazu. In diesem Jahr war es erstmals möglich, dass EU-Bürger gewählt werden konnten. Für die SPD zogen Marino Gagliardi und Nikos Konstantakos in den Gemeinderat ein.

2008 konnte Fritz Nustede aus Altersgründen nicht mehr antreten. Reinhard Pobel gewann die Wahl ums Bürgermeisteramt nicht. Damit endete die Zeit der SPD-Bürgermeister in Karlsfeld nach fast 50 Jahren.

Trinkl schloss mit den Worten: „Die SPD war und ist Fortschrittspartei und schaut, dass auch die Schwachen nicht unter die Räder kommen. Das unterscheidet sie von anderen Gruppen. Trotz einer kleineren Fraktion gelingt es, im Gemeinderat Akzente zu setzen. Die unterschiedlichsten Aktionen des Ortsvereins zeigen zudem, dass Politik auch Spaß machen kann.“

Lobreden zum Jubiläum

Der Ortsvereinsvorsitzende Thomas Kirmse freute sich über den Besuch der Generalsekretärin der Bayern-SPD, Landtagsabgeordnete Ruth Müller, des Bundestagsabgeordneten Michael Schrodi, der stellvertretenden Landrätin Marianne Klaffki, des Landtagskandidaten Hubert Böck sowie dem Bezirkstagskandidaten Dennis Behrendt.

Ruth Müller nahm in ihrem Grußwort auf die aktuelle Lage Bezug. Diese zeigt, dass Friede, Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind. Das kennt die SPD aus ihrer Geschichte. Sie bedankte sich bei allen, die den ukrainischen Geflüchteten helfen.

Es wird aus ihrer Sicht Zeit, dass die Themen Lehrermangel, Pflegenotstand, Krankenhaus, Wohnungsmangel und ärztliche Versorgung auf dem Land angegangen werden: „Die SPD hat hierzu gute Vorschläge um die soziale Lage in Bayern zu verbessern.“

Michael Schrodi wies in seinem Grußwort darauf hin, dass die SPD nicht nur die älteste Partei Deutschlands und Bayerns ist, sondern auch in Karlsfeld. Die SPD hat immer Verantwortung übernommen, wenn es wichtig war. Er bedankte sich für die Unterstützung durch den Ortsverein und wünscht dem Ortsverein für die Zukunft alles Gute.

Marianne Klaffki nahm die Schließung des Karlsfelder Hallenbades zum Anlass, um auf die unzureichenden finanziellen Mittel der kommunalen Ebenen hinzuweisen. „Die sogenannten freiwilligen Leistungen sind kein nettes Zierwerk, sondern notwendig um eine lebenswerte Gemeinde erst zu ermöglichen“, so Klaffki.

Ehrungen für verdiente Mitglieder

Nach den Grußworten ehrte Thomas Kirmse langjährige Mitglieder. Gemeinsam mit Ruth Müller und Michael Schrodi übergab er für 50 Jahre Mitgliedschaft die Urkunden und Ehrennadeln an Edith Gierlich, Elfriede Peil und Gerda Sackmann. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Bernd Rombach geehrt.

Dank an ehemalige Gemeinderäte

Im Anschluss nutzten die Fraktionssprecher Venera Sansone und Franz Trinkl die Möglichkeit, Günter Meikis als Mitglied der Gemeinderatsfraktion zu verabschieden. Dies war wegen Corona bisher nicht möglich gewesen. Franz Trinkl dankte Günter Meikis, der nach 30 Jahren 2020 nicht mehr angetreten ist, mit persönlichen und herzlichen Worten. Günter Meikis war auch lange mit der SPD Kabaretttruppe aufgetreten. dn