Streetball-Festival: Zurück auf dem „roten Platz“

Von: Torge Wester

Grenzenloser Jubel bei den „Nasenbären“: Das Team der MSK holte den Sieg in der Oberstufe. © Norbert Habschied

Die 15. Auflage des Karlsfelder Streetball-Festivals löst Begeisterung bei Spielern und Machern aus.

Karlsfeld – „Man hat gemerkt, dass wir drei Jahre warten mussten, um wieder mit vielen Gästen das große Streetball-Festival feiern zu können!“ Christian Steinberger, Sportlehrer der Mittelschule Karlsfeld und seit 15 Jahren großer Macher des Festivals an der Krenmoosstraße, war einfach nur die personifizierte Freude. Über 500 Gäste, Teilnehmer und Offizielle verfolgten das spannende und sportlich anspruchsvolle Turnier bei sommerlicher Hitze und super Stimmung. Und ein Stargast durfte nicht fehlen.

Zum Tipoff fanden sich 16 Teams aus sechs Schulen auf den „roten Platz“ ein, um in den Vorrunden die Halbfinalisten auszuspielen: Mittelschule Dachau-Ost, Mittelschule Starnberg, Volksschule Haimhausen, Realschule Dachau, das Ignaz-Taschner-Gymnasium und der Gastgeber, die Mittelschule Karlsfeld mit acht Teams.

In der Unterstufe fertigten die „Dachau Legacies“ (Realschule Dachau) das bravoröse Rookieteam „Team 100 Chemie“ ab und zogen gegen das „Team Raven“ ins Finale ein. Die „Legacies“ machten ihrem Namen alle Ehre und siegten souverän mit 11:6. Alex Croituro, der bei den Dachau Spurs erfolgreich spielt, ging voran und führte sein Team zum Erfolg.

Heiß umkämpft war die Oberstufe. Im Semifinale setzten sich die „Miami Heat“ (Mittelschule Daxchau-Ost) gegen „MujUnited“ (Mittelschule Karlsfeld) denkbar knapp mit 5:4 durch. Im zweiten Halbfinale nahmen „Die Nasenbären“ (MSK) erfolgreich Revanche gegen die „Ankle Breakers“ (MSK) für die Niederlage bei den Tryouts.

Im Finale trafen sich also die beiden stärksten Teams: die „Miami Heat“ (MAG) und „Die Nasenbären“ des Gastgebers. Am Ende entschied der letzte Wurf von Allstar Mathiss Bilands das Endspiel mit 7:6 für sein Team. Damit verteidigte der Gastgeber den Titel bei der Oberstufe.

Wieder mit am Start waren im Rahmenprogramm zum vierten Mal die Rollstuhlbasketballer von RBB Iguanas mit Katharina Lang. Der Workshop „Basketball aus anderer Perspektive“ war wieder heiß begehrt.

Außerdem konnten die Kinder und Jugendlichen ihre Basketballskills unter Beweis stellen, beim Dribbeln, Passen, Korbleger und Werfen auf Zeit. An der Kletterwand wurde fleißig geklettert. Spannend wie lange nicht mehr war der 3er-Contest: Katharina (RSD), Daniel und Efehan (MSK) erzielten je sechs Punkte: Es gab also heuer drei Sieger.

Der FC Bayern Basketball war zahlreich vertreten mit Profispieler Mohammed Sillah, ProB-Spieler Daniel Helterhoff, Coach AJ Harris, Abteilungsleeiter Andreas Minges und Jugendkoordinator Jan Schmidt-Bäse. Besonders gefreut haben sich die Kids über den Stargast: Bernie das Maskottchen dreht normalerweise seine Runden im Audi-Dome.

Die Klasse 11a führte einen Tanz auf, und vor den Finals schließlich zeigten die Kleinen der Grundschule an der Krenmoosstraße ihre Basketball-Fähigkeiten in einem Showmatch, die sie in der SAG (Sportarbeitsgemeinschaft) gelernt haben. Wie in der Mittelschul-SAG sind hier die Dachau Spurs um Jugendleiter Sebastian Lange Kooperationspartner.

Am Ende wurden alle Sieger und Teilnehmer gebührend geehrt, Vize-Landrätin Marianne Klaffki übergab die Preise. Die „Allstars“ Mathiss (MSK), Joel (MAG), Denisa (MAG), Alex (RSD) und Ivana (MSK) freuten sich über Trikot plus Spielball. Als wertvollste Spieler (MVP) wurden Ivana und Joel ausgewählt, die durch ihre faire Spielweise ihre Teams führten.

