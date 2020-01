Zwei Karlsfelder Kopf-an-Kopf-Rennen

Bei der Bürgermeisterwahl in Karlsfeld kann‘s schon mal eng werden

Amtsinhaber Stefan Kolbe (CSU) sowie die Herausforderer Birgit Piroué (Bündnis für Karlsfeld) und Dr. Bernhard Goodwin (SPD), treten am 15. März bei der Bürgermeisterwahl in Karlsfeld an. Ob’s wohl genauso spannend wird wie vor 60 Jahren?