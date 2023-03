Diskussionen im Hauptausschuss um Schulcampus an der Krenmoosstraße

Im Karlsfelder Hauptausschuss hat es eine ausführliche Debatte um Schulcampus an der Krenmoosstraße gegeben.

Karlsfeld – Bauamtsleiter Günter Endres und der zweite Bürgermeister Stefan Handl brachten es mit einem Satz auf den Punkt – und zwar vor, während und nach einer eineinhalbstündigen Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Karlsfeld. Gebetsmühlenartig wiederholten sie sich, da einige Ausschussmitglieder wohl nicht hören wollten, was die beiden zu sagen hatten: „Eine außerschulische Nutzung des Geländes ist nicht zulässig, weder durch Jugendliche noch durch Freizeitsportler“.

In der Ausschusssitzung ging es um den vor zwei Jahren fertiggestellten Campus der neuen Grundschule an der Krenmoosstraße, der nicht nur die Schulkinder wie ein Magnet anzieht, sondern auch am Nachmittag und am Wochenende zahlreiche Kinder und Jugendliche aus ganz Karlsfeld. Um dem Einhalt zu gebieten, lässt die Verwaltung gerade einen Zaun bauen (wir berichteten).

Zaun soll nach den Osterferien fertig sein

Bürgermeister Stefan Handl geht davon aus, dass der 80 000 Euro teure Zaun samt den Toren bis zum Ende der Osterferien fertig sein wird. Damit wollen sich aber einige Eltern nicht abfinden. Sie haben bei der Gemeinde eine Petition eingereicht. Mit „Lasst die Kinder spielen (Grundschule Karlsfeld KKG)“ hatten sie sich an die Gemeinde mit dem Wunsch gewandt, dass der Schulcampus „unter der Woche bis 19 Uhr geöffnet“ werden soll sowie an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Begründung: ein „sorgenloses Spielen auf der Straße gibt es kaum noch“, so die Antragsteller. Deshalb brauche es „öffentlichen Raum, der sich zum Spielen eignet“, heißt es unter anderem.

Geltendes Baurecht steht gegen Öffnung

„Der Wunsch der Eltern ist nachvollziehbar. Es gibt in der näheren Umgebung nichts Vergleichbares“, zeigte Handl Verständnis für die Petition und bekam dabei Unterstützung vom gesamten Ausschuss. Allerdings, so erklärte es dann auch Bauamtsleiter Endres, stünde das geltende Baurecht gegen eine Öffnung für alle.

Zwei Jahre lang seien die Anwohner bislang „geduldig“ gewesen, erklärte Verwaltungschef Franceso Cataldo dem Gremium. Nun habe es zunehmend Beschwerden gegeben, die Gemeinde habe zum Zwecke des Emissionsschutzes einen Zaun bauen lassen müssen. Er habe vor der Sitzung extra noch einmal mit den Anwohnern telefoniert, berichtete Cataldo. „Die Anwohner wollen keine außerschulische Nutzung“, gab Cataldo den Tenor aus den Telefonaten wieder. Doch selbst wenn diese zustimmen würden: „Es gibt einen Bebauungsplan und der lässt keine außerschulische Nutzung zu“, erklärte Cataldo.

Lärmschutzwandwürde nichts ändern

Selbst mit einer Lärmschutzwand, die im Laufe der Ausschusssitzung ins Gespräch kam, ändere sich am Sachverhalt nichts. „Es bleibt eine außerschulische Nutzung“, wiederholte Cataldo, und die sei laut Bebauungsplan in diesem Wohngebiet nicht erlaubt.

Gemeinderat und Familienvater Stefan Theil hatte sich vor der Sitzung die Mühe gemacht, den Campus persönlich in Augenschein zu nehmen. „Ich war geschockt“, so Theil zu seinen Kollegen. Der Fußballplatz gleiche einer Müllhalde. In der Sandgrube befänden sich Glassplitter und Müll, auf den Trampolinen würde mit Rollern und Fahrrädern gefahren. Auch wegen der lauten Musik am Abend hätten sich Anwohner „zu Recht beschwert“, so der CSU-Gemeinderat.

Schüler machen vordem Unterricht sauber

Unterstützung bekam er dabei unter anderem von Bürgermeister Stefan Handl, dem „erhebliche Beschädigungen“ von der Schulleitung gemeldet worden waren. Vor Unterrichtsbeginn müsse eine Klasse regelmäßig den Campus saubermachen, erzählte Ursula Weber, Gemeinderätin und Leiterin der Verbandsgrundschule. Auch sie stellte sich klar hinter den Zaunbau. Die Beschädigungen seien „keine Einzelfälle“, so die Pädagogin, die beobachtet hat, dass „Eltern teilweise zuschauen“. Vor kurzem seien zwei Scheiben im Wert von je 10 000 Euro mutwillig zerstört worden, berichtete die Schulleiterin.

Venera Sansone (SPD) und Heike Miebach (Grüne) versuchten mehrfach ihre Kollegen davon zu überzeugen, den Zaun „teilweise wieder öffnen zu können“, so Miebach. Sansone plädierte für Teilöffnung in Abstimmung mit den Anwohnern. Dazu könne man Aufsichtspersonal einstellen, so die Gemeinderätin. Handl, Cataldo und Endres wiederholten auch hier wieder einer nach dem anderen die rechtlich Grundlage: „Eine außerschulische Nutzung ist laut Bebauungsplan nicht erlaubt.“ Außerdem wolle die Gemeinde kein Geld für eine Lärmschutzwand und Personal in die Hand nehmen, so Handl.

„Ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist. Ich bin nicht so weit, aufzugeben“, hakte Heike Miebach nach. Sie berichtete dem Gremium von dem „Münchner Modell“, bei dem laut ihren Angaben die Stadt München ausgewählte Schulspielplätze für öffentliche Nutzung öffnen.

Die Situation sei mit Karlsfeld nicht zu vergleichen, gab Verwaltungsleiter Francesco Cataldo zur Anwort und verwies auf den Bebauungsplan und den damit verbundenen Emissionschutz.

Der Ausschuss stimmte schließlich mit vier Gegenstimmen gegen eine Öffnung des Campus, also gegen die Petition. „Eine temporäre Öffnung ist nicht möglich“, fasste Handl im Beschlussvorschlag zusammen.

Alternative Standorte sollen geprüft werden

Einig waren sich aber alle, dass man deshalb nicht einfach die Wünsche der Eltern, Kinder und Jugendlichen ignorieren wolle. „Wir haben das Problem verstanden“, so Handl. Er versprach, dass die Verwaltung wohnortnahe Standorte prüfen wolle, um so ein Angebot für Kinder und Jugendliche schaffen zu können. Der Zaun wird fertig gebaut. Aber was kommt danach? „Der Zaun wird viele Wutanfälle aushalten müssen“, befürchtet Gemeinderätin Beate Full von der SPD. „Der Zaun wird am Wochenende geentert werden.“

Simone Wester