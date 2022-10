Kein Wohnmobil-Stellplatz am Karlsfelder See

Aufgrund der Coronapandemie kam Camping-Urlaub in den vergangenen Jahren schwer in Mode. In Karlsfeld will man aber nicht auf den Wohnmobil-Zug aufspringen. Der Aufwand, einen Stellplatz zu errichten, stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen. © picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich (Archivbild)

Der Gemeinderat Karlsfeld hat den Bündnis-Antrag auf Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes mehrheitlich abgelehnt. Begründung: Zu wenig Nachfrage, zu viel Aufwand.

Karlsfeld – Schlechte Nachrichten für Campingfans: Am Karlsfelder See wird es keinen Wohnmobil-Stellplatz geben. Das beschloss der Umwelt- und Verkehrsausschuss mehrheitlich bei seiner jüngsten Sitzung. Dagegen stimmten lediglich Anton Flügel (Freie Wähler) sowie die beiden Parteimitglieder vom Bündnis für Karlsfeld Peter Neumann und Adrian Heim, der Mechtild Hofner vertrat.

Heim hatte im Sommer vergangenen Jahres erfolgreich den Antrag im Gemeinderat gestellt, wonach die Verwaltung die Voraussetzungen prüfen sollte, ob an der Hochstraße zwischen den Flüchtlingsunterkünften und dem Dachdeckerbetrieb ein Wohnmobil-Stellplatz errichtet werden kann.

Das Ergebnis gefiel dem Bündnis-Politiker allerdings gar nicht. Denn die Verwaltung sprach sich ganz klar gegen einen Wohnmobilstellplatz aus. Bei mehr als drei Wohnmobilen, erklärte Bauamtsmitarbeiter Dominik Unsinn, handle es sich bereits um einen Campingplatz. Dass die Gemeinde Baurecht dafür bekommt, sei eher unwahrscheinlich. Dieses könne nämlich nur geschaffen werden, wenn der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan gleichzeitig aufgestellt wird. Ein großer bürokratischer Aufwand. Größere Erfolgsaussichten verspricht laut Verwaltung der Bau von maximal drei Parkbuchten entlang der Hochstraße.

Verkehrsreferent Bernd Wanka von der CSU hatte Bedenken: „An der Straße selber halte ich das für völlig illusorisch.“ Mit dem Linienbusverkehr und den Fahrradfahrern gehe es dort schon jetzt sehr eng zu. Parkende Wohnmobile würden die Platzprobleme weiter verschärfen, befürchtete Wanka. Auch baurechtlich sieht der Verkehrsreferent „keine Chance“. Das stünde „in keinem Verhältnis zum Nutzen“, merkte er weiter an. Der Bedarf sei in Karlsfeld angesichts eines geplanten Campingplatzes in Dachau und des bereits bestehenden in Ludwigsfeld nicht gegeben, so Wanka weiter.

Bürgermeister Kolbe: Ein Stellplatz allein bringt gar nichts, solange Müllentsorgung nicht geregelt ist

Ein weiteres Problem: die Entsorgung von Müll und anderen Hinterlassenschaften der Wohnmobilfahrer. „So ein Stellplatz bringt uns gar nichts, wenn jemand dann sein Chemie-Klo in der Pampa entsorgt“, sagte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU). Auch Peter Neumann, dessen Partei den Antrag gestellt hatte, sah darin Probleme.

Anton Flügel kritisierte, dass der Bündnis-Antrag nicht wohlwollend geprüft worden sei. Ein Wohnmobil-Stellplatz in Karlsfeld sei nicht vergleichbar mit einem Campingplatz in Allach. Der Wohnmobilstellplatz am Karlsfelder See wäre dafür gedacht, dass sich Durchreisende eine Nacht dort ausruhen, um am nächsten Tag wieder fahrtüchtig zu sein, so Flügel.

„Karlsfeld ist kein touristischer Hotspot“, wendete Thomas Nuber ein. Der Grünen-Kommunalpolitiker hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres gegen den Bündnis-Antrag votiert. Sein Argument, damals wie heute: der geringe Nutzwert.

Bürgermeister Kolbe fand, dass die Vorstellung eines Wohnmobil-Stellplatzes in Karlsfeld zwar etwas für sich habe, doch „man muss ganz klar auf die finanzielle Situation in der Gemeine schauen“. Und die sieht bekanntlich nicht sehr rosig aus. Oder um es in den Worten von Nuber zusammenzufassen: „Wir sind knapp bei Kasse.“ Die Gemeinderäte seien daher „für das Wohl der Karlsfelder verantwortlich“, betonte Nuber, „und nicht für durchreisende Wohnmobilfahrer.“

