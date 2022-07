Keine Lösung für Pfarrheim St. Josef in Sicht - Unverständnis für Haltung der Kirche

Wie geht es nun weiter? Das wollten zahlreiche Gläubige der Karlsfelder Pfarrei St. Josef und auch Gemeinderatsmitglieder beim Infoabend von Vertretern des Erzbischöflichen Ordinariats wissen. © Peil

Es sieht nicht gut aus für die 3100 Gläubigen der Karlsfelder Pfarrei St. Josef. Sie werden wohl ihre Heimat verlieren, denn ihr Pfarrzentrum soll abgerissen werden. Der Diskussionsabend mit Vertretern der Erzdiözese gibt wenig Grund zu Hoffnung. Denn der einzige Vorschlag, den das Ordinariat präsentierte, können und wollen die Karlsfelder nicht akzeptieren.

Karlsfeld – Es ist ihr Treffpunkt und ihre Heimat: das Pfarrzentrum St. Josef in Karlsfeld. Doch die Gläubigen der Pfarrei haben Angst um die Zukunft ihres Gemeinschaftsortes. Weil die Erzdiözese die Kosten für die Sanierung des Gebäudes nicht übernimmt, droht der Abriss. Einzig das Kirchengebäude bleibt verschont. (wir haben berichtet). Doch was geschieht dann mit den Gläubigen von St. Josef? Wo können sie sich dann noch treffen?

Bei einem gemeinsamen Bei einem Diskussionsabend sprachen Vertreter des Erzbischöflichen Ordinariats und Gemeindemitglieder und Gläubige der Pfarrei St. Josef über die Zukunft des Pfarrzentrums.

Ferdinand Buckler, Leiter des Ressorts Bauwesen und Kunst von der Erzdiözese München Freising brachte, die, wie er selbst sagte, „klare und harte Botschaft mit“: „„Wir sind nicht in der Lage, die notwendigen 4,8 Millionen für die Generalsanierung aufzubringen.“ Geringere Kirchensteuereinnahmen und höhere Kosten beim Unterhalt der über 7000 Gebäude seien der Grund für den Stopp. Und selbst von den schon 2012 genehmigten Mitteln trat er zurück.

Bereits zugesagte Gelder fließen nicht

Buckler betonte aber auch, er wolle „nicht als Verhinderer“ auftreten, sondern dabei helfen, in den nächsten fünf Jahren „eine gemeinsame Lösung“ zu finden und „kein Gemeindeleben wegschlagen.“

Der Karlsfelder Bürgermeister Stefan Kolbe, dem wie er zugab, das Thema „schon im Magen“ liege, wagte dennoch die Frage, ob die 3,3, Millionen noch zur Verfügung stünden. Was Buckler kurz und knapp beantwortet: „Nein.“

Stattdessen hatte er einen anderen Vorschlag. Man solle doch die Räume in der Pfarrei St. Anna nutzen. Zu Untermauerung seiner Idee, präsentierte er den Anwesenden Fotos: von den schicken, modernen Räumen von St. Anna im Vergleich zu den in die Jahre gekommenen Räume in St. Josef.

Bürgermeister Kolbe war skeptisch: „Das wird nicht funktionieren.“ Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten sagte Kolbe: „St. Anna ist rappelvoll. Die Gemeinde St. Josef ist mit den vielen Gruppen und Ehrenamtlichen außerordentlich rührig. Sein Fazit zum Diskussionsabend: „Die Veranstaltung war sehr ernüchternd.“

Lösungsversuch: Wohnungen über dem Pfarrzentrum

Wollen den Abriss ihres Pfarrheims nicht hinnehmen: Richard und Gisela Scharl engagieren sich ehrenamtlich für den Erhalt ihrer kirchlichen Heimat. © Peil

Die von Buckler unterbreitete „Lösung“ mit der knapp zwei Kilometer entfernten Pfarrei St. Anna akzeptierten die Anwesenden nicht. „Wir sind zu alt, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin- und herzufahren“, sagte eine ältere Frau. Wenn man keine Anlaufstelle mehr habe, komme es zu noch mehr Kirchenaustritten und entsprechend weniger Steuereinnahmen, war eine andere Meinung. „Und die Jugendlichen, die haben nichts mehr, wenn man ihnen das alles wegnimmt“, meinte eine Mutter. „Ob man sie dann wieder reinholen kann?“ Siegfried Weber vom Seniorenbeirat sprach vom „Kaputtsparen“, das hier praktiziert werden könnte. Er fand, das wirtschaftlicher Profit nicht Vorrang haben dürfe vor christlichen Werten.

Der Kirchenpfleger von St. Jakob, Franz Koppold, unternahm den Versuch, ein mögliche Alternative aus dem Dilemma zu skizzieren: Eine zweigeschossige Bebauung auf dem Pfarrzentrum mit 18 Wohnungen und doppelter Zahl von Stellplätzen. Ein möglicher Weg, die Kosten der Renovierung des Pfarrzentrums zu stemmen. Doch „wie soll das gehen?“, entkräftete er zugleich seinen eigenen Vorschlag. Denn es gebe schlichtweg nicht genug Platz für die Parkplätze- Auch seien die alten Bäume im Hof schützenswert sowie das ganze Ensemble.

Für die Gläubigen der St. Josef Pfarrei sieht es schlecht aus. Dabei ist der Bedarf für ältere und jüngere Mitglieder der Gemeinde nach einem Treffpunktriesig. Das hob auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christian Suttner hervor, der sich gegen den Abriss wandte. „Alle Gruppen sind in großer Sorge. Wir brauchen die Räume, sie sind eine Heimat für sie. Gottesdienst ist das eine, Gemeinschaft das andere.“

Wie wichtig, das Pfarrheim für die Gläubigen ist, machten Gisela Scharl und ihr Mann Richard mit ihrem Plakat, mit der Aufschrift „Das Pfarrheim St. Josef soll erhalten bleiben“, deutlich. Dieses hatten das Ehepaar erst draußen im Hof, und dann in die Kirchenbank gestellt. Es listet all die Gruppen und Kreise auf, die heimatlos würden: von der Baby-Spielgruppe über den Kirchenkaffee, die Jugendgruppen, das Adventskranzbinden, das Team vom Familiengottesdienst, den Treffpunkt 60 und vieles mehr. „Wie wollen Sie die Leute wieder in die Kirche bringen?“, wollte Gisela Scherl von den Verantwortlichen von der Diözese München Freising wissen.

Helmut Fink, der Vorgänger von Kirchenpfleger Franz Koppold, betonte die enge schulische und soziale Verbundenheit der Gemeinde mit München und plädierte ebenfalls für den unbedingten Erhalt der Gebäude. Fink habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wie er auf Nachfrage sagte. „Ich hatte den Eindruck, dass das Ordinariat am Ende doch etwas mitgenommen hat vom Anliegen der Gemeinde.“

