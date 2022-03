Kinder aus der Ukraine finden in Karlsfeld schnell Anschluss

Den Umgang mit dem iPad erklärt Konrektorin Margreth Außenlechner den Kindern aus der Ukraine. © Simone Wester

In der Deutschklasse für Anfänger an der Mittelschule Karlsfeld lernen Flüchtlingskinder aus der Ukraine im Nu die neue Sprache.

Karlsfeld – Ivan und Anja (Namen geändert) konnten den Kriegswirren in der Ukraine entkommen. Seit vergangener Woche gehen die beiden Zwölfjährigen in Karlsfeld an die Mittelschule – und haben schnell Anschluss gefunden.

Anja, die aus einem Vorort von Kiew stammt, hat mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in Karlsfeld bei Verwandten eine sichere Unterkunft gefunden, und Ivan, der die Bombardierung von Charkiw miterleben musste, kam mit seiner Mutter bei einer Gastfamilie in Dachau unter. In Karlsfeld versuchen sie nun, sich ein neues Leben aufzubauen. Zumindest solange, bis sie wieder nach Hause in die Ukraine können.

Pädagogen in Karlsfeld haben Erfahrung in der Betreuung von Geflüchteten

Die Pädagogen an der Mittelschule Karlsfeld haben viel Erfahrung mit Kindern, die aus ihrer vertrauten Umgebung gerissen werden, auch mit Kindern und Jugendlichen aus Kriegsgebieten. In der Deutschklasse für Anfänger, in der Anja und Ivan seit vergangener Woche unterrichtet werden, tauen die beiden auf.

Mit iPads lernen sie mithilfe spezieller Apps jeden Tag neue Buchstaben und Wörter und beginnen mit einfachen Sätzen für den Alltag. In der ersten Woche erst einmal vier Schulstunden täglich, dann wird auf sechs Stunden erhöht.

Ivan und Anja werden von einer Dolmetscherin begleitet. Kristina Logvynska ist Studentin, wohnt in Karlsfeld und hat gerade Semesterferien. Für sie ist es selbstverständlich, ehrenamtlich an der Schule zu helfen. Bis Ende April wird sie die beiden begleiten und Klassenlehrerin Natasha Baumann unterstützen.

Die Schulfamilie hat ein Willkommenspaket an die neuen Schüler verschenkt mit Turnbeutel, Federmäppchen, Stiften, Blöcken und mehr. Die Gemeinde Karlsfeld hat diese Projekt großzügig unterstützt. Konrektorin Margreth Außerlechner hat Ivan und Anja auch ein iPad überreicht. „Damit können sie selbstständig im eigenen Tempo lernen“, erklärt die erfahrene Pädagogin.

Die Schulfamilie in Karlsfeld stemmt das alles bisher aus eigenen Ressourcen und hat es bisher stets geschafft, die Kinder und Jugendlichen schnell zu integrieren. Rektor Hakan Öczan ist allerdings gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt. Vom Schulamt hat er erfahren, dass im ganzen Landkreis Dachau rund 500 Schüler aus der Ukraine integriert werden sollen. Und das bei einer „Personaldecke, die jetzt schon Löcher hat“, wie Konrektorin Margreth Außerlechner schildert.

Ivan und Anja haben innerhalb weniger Tage Anschluss gefunden. Sie spielen in der Pause mit Mitschülern, bei ihren Gastfamilien mit Nachbarskindern. Dass die neuen Kinder anfangs sehr still sind, haben Öczan und sein Lehrerteam schon oft beobachtet. Nach einiger Zeit fangen die Schüler an, sich zu öffnen. „Wir versuchen, es ihnen so angenehm wie möglich zu machen“, betont Öczan. Die zwölfjährige Anja taut im Schwimmunterricht auf. Da kann sie die Kriegserlebnisse wenigstens zeitweise hinter sich lassen und einfach Kind sein.

SIMONE WESTER