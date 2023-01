Anmelde-Chaos bei der Kinderbetreuung ‒ Mutter (31) wünscht sich Klarheit

Von: Verena Möckl

Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2023/2024 sind bis 31. März 2023 in Karlsfeld möglich. © Uwe Anspach

Die gute Nachricht vorweg: In Karlsfeld gibt es laut einer Prognose genügend Betreuungsplätze für Kinder. Eltern müssten sich also keine Sorgen machen, doch es gibt Probleme bei den Anmeldungen.

Karlsfeld – Als Sandra Becker am Dienstagabend vor den Karlsfelder Gemeinderäten im Haupt- und Finanzausschuss sprach, war der Frust in ihrer Stimme nicht zu überhören. Die 31-jährige Karlsfelderin sucht einen Betreuungsplatz für ihr erstes Kind, das kommendes Schuljahr in die Verbandsgrundschule (VGS) gehen wird.

Dass das kein leichtes Unterfangen ist, teilte sie den Ausschussmitgliedern am Ende der Sitzung am vergangenen Dienstag in aller Ausführlichkeit mit. Um es in Beckers Worten auf den Punkt zu bringen. „Das ist so ein Durcheinander bei der Anmeldung!“

Anmelde-Chaos bei Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder

Ein großes Problem: Die Fristen für die Schuleinschreibung und Hortanmeldung überlagern sich. Für Eltern wie Sandra Becker eine Zwickmühle. Soll sie ihren fünfjährigen Sohnemann für einen Hortplatz anmelden, ohne zu wissen, ob sie diesen Platz auch wirklich bekommt, oder soll sie auf Nummer sichergehen und ihn für die Ganztagsklasse anmelden. Doch was ist dann mit der Ferienbetreuung? Fragen über Fragen.

Die einzige Möglichkeit für mich als Mama ist es, meinen Job zu kündigen und selbst auf mein Kind aufzupassen.

„Die einzige Möglichkeit für mich als Mama ist es, meinen Job zu kündigen und selbst auf mein Kind aufzupassen“, schlussfolgerte Sandra Becker am Ende ihres Vortrags. Sie wünsche sich mehr Klarheit – und einen Infoabend. Am besten im Kindergarten für Eltern mit ihrem ersten Kind.

Betreuungsplätze für Karlsfelder Kinder: Gemeinderat schafft Klarheit

Bürgermeister Stefan Kolbe und Ursula Weber, CSU-Gemeinderätin und Rektorin der VGS, besänftigten die aufgewühlte Mutter. „Es tut mir leid, wenn wir Panik geschürt haben“, sagte Weber. So ausweglos wie die Situation für die junge Mutter im Augenblick erschien, war es eigentlich gar nicht, wie sich am Ende der Sitzung zeigte.

Gute Aussichten für Karlsfelder Eltern Das Thema Kinderbetreuung hat in der vergangenen Zeit in der Gemeinde Karlsfeld für viel Trubel gesorgt – vor allem wegen des Abriss des Containers in St. Josef und dem damit verbundenen Wegfall der fünften Hortgruppe. Bei den Eltern in der Gemeinde Karlsfeld besonders bei denjenigen, deren Kinder die Verbandsgrundschule ab kommendem Schuljahr besuchen, wächst die Sorge, keinen geeigneten Betreuungsplatz zu bekommen. Die Grünen hatten daher wie berichtet einen Antrag auf eine strategische Planung der Nachmittagsbetreuung gestellt. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses hat sich nun gezeigt: Die Lage ist wohl gar nicht so düster. Laut einer aktuellen Prognose der Verwaltung kann der Bedarf an Plätzen sowohl im Hort als auch in der Nachmittagsbetreuung in der Krenmoosstraße und an der Verbandsgrundschule für die kommenden Jahre „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ gedeckt werden. Den alten Container in St. Josef durch einen neuen zu setzen – wie von den Grünen beantragt wurde – ist laut Verwaltung nicht erforderlich, um den Bedarf zu decken. Auch bei Krippen- und Kindergärten könnten alle Kinder in den nächsten Jahren untergebracht werden. Für Gemeinderat Stefan Handl (CSU) sollte die Priorität auf der Nutzung der neuen Schulgebäude und Ganztagsangebote liegen. Es sei auch wichtig, die Personalfrage im Blick zu haben. Auch fragte er, ob man beispielsweise Krippen in Horte auf die Schnelle umwandeln könne. Das ist laut Verwaltung möglich. Deutlich aufwändiger ist es allerdings, einen Hort in eine Krippe umzubauen. vm

An den Fristen bei der Anmeldung für Hort und Grundschule könne man zwar nichts mehr ändern, es sei jedoch kein Problem, sein Kind gleichzeitig für einen Hort und eine Ganztagsklasse anzumelden, so Weber. Denn Eltern könnten sich von der Ganztagsklasse wieder abmelden, sobald der Hortplatz gesichert sei, erklärte Weber. Eltern müssen also kein Risiko eingehen.

An der VGS wird es ab kommendes Schuljahr eine Ferienbetreuung geben. Kooperationspartner ist wie bereits an der Grundschule in der Krenmoosstraße der Kreisjugendring. Darüber hinaus können VGS-Schüler auch die Ferienbetreuung an der Krenmoosstraße besuchen. Ein Infoabend im Kindergarten ist laut Kolbe machbar. In naher Zukunft wird auch ein Elternabend in der VGS stattfinden, versicherte Ursula Weber.

Sandra Becker wirkte am Ende der Sitzung sichtlich erleichtert. „Das ist alles für mich in Ordnung. Hauptsache, wir bekommen einen Platz.“ Die Chancen dafür stehen laut einer aktuellen Hochrechnung der Gemeindeverwaltung jedenfalls gut.

Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2023/2024 sind noch bis 31. März 2023 möglich. Den Link zur Anmeldung gibt es auf der Homepage unter www.karlsfeld.de.

