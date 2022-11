Entwicklungshilfe in Afrika: Kindergarten-Gründerin (29) sagt im Interview, worauf es ankommt

Von: Verena Möckl

Neue Wege in die Zukunft ergeben sich für die Kinder dank des Kindergartens des Amani-Vereins in Tansania.

Annette Fehrenbach hat einen Kindergarten in Afrika gegründet. Zehn Jahre später erzählt sie im Interview von Herausforderungen, ihrer Motivation und worauf es bei Entwicklungshilfe ankommt.

Karlsfeld – Annette Fehrenbach hat sich nach dem Abitur einen Traum erfüllt und ist nach Afrika gereist. In Tansania fand die Karlsfelderin ihre Bestimmung – und gründete gemeinsam mit ihrer Schulfreundin Theresa Wirthmüller einen Kindergarten. Das ist nun zehn Jahre her.

Das Herzensprojekt der 29-Jährigen gibt es noch immer. Finanziert wird das Kinderhaus durch den von Fehrenbach, Wirthmüller und Thomas Bauhof gegründeten Verein Amani. Im Interview spricht die Vereinsvorsitzende Fehrenbach über ihren Antrieb, worauf es bei Entwicklungshilfe ankommt und warum Sachspenden mehr Schaden anrichten können, als Gutes zu bewirken.

Kindergarten in Tansania: Gründerin und Vorsitzende des Karlsfelder Vereins Amani im Interview

Spielen und lernen: Im Kinderhaus des Karlsfelder Amani-Vereins in Karatu in Tansania gibt es auch eine Vorschule.

Frau Fehrenbach, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum Ihres Vereins.

Annette Fehrenbach: Danke, ich kann gar nicht glauben, dass es unseren Verein schon zehn Jahre gibt. Das fühlt sich toll an!

Ihr Verein heißt Amani. Was bedeutet das?

Es heißt Frieden auf Suaheli, der offiziellen Landessprache in Tansania. Es steht dafür, dass wir im Kindergarten eine gewaltfreie Erziehung und ein friedliches Miteinander umsetzen und leben.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Uns ist der Schutz der Kinder am wichtigsten. Aber auch die MitarbeiterInnen werden bei uns fair bezahlt und können sich beruflich weiterentwickeln.

Welche Herausforderungen gab es in den zehn Jahren?

So ein Projekt nimmt sehr viel private Zeit in Anspruch. Es ist kein Hobby, das man nur macht, wenn man Lust darauf hat. Mit 18 Jahren weiß man auch noch nicht, wie man einen Kindergarten organisiert. Wir haben viel Zeit investiert, um ihn als professionellen Arbeitgeber zu betreiben. Hinzu kommen die kulturellen Unterschiede.

Was für kulturelle Unterschiede sind das zum Beispiel?

Ein Beispiel ist das Tragen einer Schuluniform. Wir haben daran gar nicht gedacht, weil das in unserer Kindergarten- und Schulzeit keine Rolle gespielt hat. Aber für die Kinder in Tansania und ihre Eltern ist eine Schuluniform sehr wichtig.

Wieso?

Wenn den Kindern was passiert, dann können sie mithilfe der Schuluniform schneller zu der Institution zugeordnet werden. Und die Eltern macht es stolz, wenn ihre Kinder eine Uniform tragen.

Beim Vereinsjubiläum: Theresa Wirthmüller, Thomas Bauhof und Annette Fehrenbach (v.l.)

Haben Sie zu Kindern noch Kontakt, die Ihre Einrichtung bereits verlassen haben?

Zu einem Mädchen besteht noch ein intensiverer Kontakt. Sie ist mittlerweile 15 Jahre alt. Wir haben sie mit fünf Jahren zu uns in den Kindergarten geholt und sie und ihre Mutter auch während ihrer Schulzeit unterstützt. Die Mutter des Mädchens ist alleinerziehend und hat nach wie vor große Schwierigkeiten sich um ihre Familie zu kümmern.

Gibt es Lebenswege von Kindern, die sie besonders stolz machen?

Ich hab bei manchen Kindern mitbekommen, dass sie jetzt Klassenbeste sind. Die Eltern sind dann total glücklich, weil sie jetzt ganz andere Chancen bei ihren Kindern sehen. Zum Beispiel, wenn die Kinder Englisch sprechen.

Eine Mutter ist fast geplatzt vor Stolz. Wir wollen mit unserem Verein nicht nur die Kinder auf ihrem Weg begleiten, sondern auch Elternarbeit leisten. Wenn diese stolz sind, wollen sie ihre Kinder auch weiterhin unterstützen.

Was motiviert Sie, das Projekt am Laufen zu halten?

Zu wissen, dass 40 Kinder einen Kindergartenplatz haben. Wir geben den Kindern die Chance, ganz neue Wege zu gehen und nicht auf der Straße zu landen. Ich finanziere durch mein Ehrenamt auch Arbeitsplätze. Das motiviert mich total. Wenn ich es nicht mache und das Projekt einschläft, was passiert denn dann mit den Kindern? Aber mir macht auch die Arbeit mit den Erziehern und Kindern sehr viel Spaß.

Kindergarten in Tansania: Ein Ort zum Spielen und Lernen

In einem ehemaligen Pfarrhaus befindet sich der Kindergarten des Amani Vereins in Tansania.

Das Kinderhaus Der Kindergarten befindet sich in einem ehemaligen Pfarrhaus, das extra umgebaut wurde. Er liegt in der Stadt Karatu in der Nähe des Serengeti-Nationalparks in Tansania. Es handelt sich um einen Kindergarten mit integrierter Vorschule, den rund 40 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren besuchen. Sie und stammen aus einkommensschwachen Familien. Der Kindergarten arbeitet auch eng mit Straßenprojekten zusammen, um Kinder bewusst von der Straße zu erholen. Angefangen mit einer Erzieherin, sind in dem Kindergarten mittlerweile drei Erzieherinnen und eine Köchin angestellt.

Wie oft besuchen Sie den Kindergarten in Tansania?

Bis 2017 sind wir sehr oft runtergeflogen. Danach wurden die Abstände der Besuche von Vereinsmitgliedern vor Ort länger. Ich habe gemerkt, dass wir uns in Deutschland im Mikromanagement befinden und auf einmal über Dinge entscheiden mussten, wie ob die Kinder einen Wassereimer brauchen oder nicht. Dieser Moment hat mich wachgerüttelt.

Inwiefern?

Nur weil wir in Deutschland die Geldgeber sind, heißt, das nicht, dass die Menschen in Tansania alleine keine guten Entscheidungen treffen können. Der Kindergarten ist auch das Projekt der Menschen vor Ort und nicht nur unseres. Wir haben daher beschlossen, dass die Verantwortung bei den Menschen in Tansania liegen muss.

Und sind aus dem Vorstand vor Ort ausgetreten. Mittlerweile haben wir ein engmaschigeres Netzwerk vor Ort und unsere Besuche sind nicht mehr notwendig.

Entwicklungshilfe in Afrika: Darauf kommt es an

Was macht gute Entwicklungshilfe aus?

Es ist wichtig, dass es vor Ort einen engen Austausch und eine Partnerschaft auf Augenhöhe gibt. Unsere Partner sollen den Kindergarten als ihr Projekt wahrnehmen, um langfristig verantwortungsbewusst und selbstständig zu handeln – mit unserer finanziellen Unterstützung aus Deutschland. Es bringt gar nichts, wenn wir als Geldgeber von oben herab zwar tolle Ideen haben, diese dann aber dort gar nicht sinnvoll sind.

Wie stehen Sie zu Sachspenden? Ist das sinnvoll?

Die regionale Textilindustrie in Tansania ist wegen Kleiderspenden zugrunde gegangen. Das hat uns dazu bewegt, keine Sachspenden dorthin zu schicken, die es auch vor Ort zu kaufen gibt.

Dazu zählen auch Stifte oder Kreide. Es gibt aber auch Produkte, wie Laptops oder Knete, die ohne Bedenken gespendet werden können, denn das können unsere Partner vor Ort nur schwer besorgen. Uns geht’s darum, das lokale Handwerk und die Geschäfte vor Ort zu unterstützen.

Interview: Verena Möckl

