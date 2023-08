Modernisierung und Erweiterung: Kläranlage in Karlsfeld rüstet für die Zukunft auf

Von: Verena Möckl

Teilen

„Steckdose der Zukunft“: Die Gemeinde Karlsfeld erweitert ihre Kläranlage um ein Gebäude für die Energieverteilung. © Gemeinde Karlsfeld

Die Kläranlage in Karlsfeld erfährt eine umfassende Modernisierung und Erweiterung, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Karlsfeld – Auf dem Gelände der Karlsfelder Kläranlage herrscht zurzeit Baustellenstimmung. Zwei Kräne ragen in den Wolkenhimmel, der so grau ist, wie die beiden Rohbauten, die bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Bis voraussichtlich Mitte nächsten Jahres gehen dann ein Rechenhaus mit einem neuen Gefahrenstofflager und Elektroraum und ein Gebäude für die Energieverteilung in Betrieb. „Das ist unsere Steckdose der Zukunft“, erklärt der Betriebsleiter der Karlsfelder Kläranlage Peter Oberbauer.

Das Fundament des Gebäudes für die Primärschlamm- eindickung steht. © Gemeinde karlsfeld

Doch bei den beiden Gebäuden allein bleibt es nicht. Die Gemeinde Karlsfeld rüstet weiter auf. Zum einen wird noch ein Gebäude für die Primärschlammeindickung errichtet. Und zum anderen wird es eine Energiezentrale für die Heizung mit Klärgas, für das Blockheizkraftwerk und für ein weiteres Notstromaggregat geben. „Das Thema Blackout wird immer wichtiger und unser jetziges Notstromaggregat ist auf Dauer zu klein“, sagt Oberbauer. Im Falle eines Netzausfalls braucht die Kläranlage unbedingt eine Eigenstromversorgung.

Die Bauwerksarbeiten für die vier Gebäude dauern Oberbauer zufolge bis Ende dieses Jahres – für das Team der Kläranlage eine Herausforderung. „Wir bauen und müssen gleichzeitig voll im Betrieb sein. Es wird spannend, wie es weitergeht.“

Die Öko-Kläranlage in Karlsfeld

Nachdem die Elektrik und Grundversorgung heuer erneuert werden, steht im kommenden Jahr die Erweiterung des Betriebsgebäudes an. Und: Zu dem 50-jährigen Faulturm kommt ein zweiter dazu. „Wir wollen die Energie aus dem Schlamm noch besser und effizienter nutzen“, sagt Oberbauer.

Denn bei der Faulung des Klärschlamms entsteht Klärgas. Die Kläranlage produziert also neben sauberem Wasser auch sauberen Strom und saubere Wärme. Letztere wird in das Nahwärmenetz von Kläranlage, Bauhof und Klärwärterhaus eingespeist. „Wir erzeugen 80 Prozent unseres Stroms selbst und sind bis zu zirka minus 10 Grad Wärmeautark“, so Oberbauer. „Aber unser Ziel ist es, das noch zu verbessern.“ Dem 50-Jährigen und seinem Team geht es auch darum, mit dem Schlamm nicht bloß zu heizen, sondern die Wärme wieder zurückzugewinnen.

Im Jahr 2025/26 tätigt die Gemeinde Karlsfeld noch eine weitere Investition für die Kläranlage: einen Sandfilter. Dieser wird dann an das Gebäude für die Schaltschränke zur Energieverteilung angeschlossen.

Das Besondere an der Kläranlage in Karlsfeld

Vor 55 Jahren wurde die Kläranlage an der Hochstraße 190 in Karlsfeld feierlich eingeweiht. Seitdem wird rund um die Uhr aus dreckigem Abwasser sauberes Brauchwasser für die Karlsfelder Bürgerinnen und Bürger. repros: gemeinde karlsfeld © Gemeinde Karlsfeld

Seit 1968 ist die Kläranlage in Karlsfeld in Betrieb. Seitdem werden rund um die Uhr Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen abgebaut und aus dem Abwasserstrom entfernt. Das Besondere in Karlsfeld: Seit 2007 wird der Klärschlamm nicht nur entwässert, sondern mit Sonnenenergie auch getrocknet.

Das macht die Karlsfelder Kläranlage einzigartig im Landkreis Dachau. Bei der Trocknung verliert der Schlamm an Volumen. Das bringt gleich drei Vorteile. „Wir haben geringere Transport- und Entsorgungskosten“, sagt Oberbauer. Und: Der Umwelt kommt dies auch zu gute, denn für die Entsorgung des Schlamms müssen statt 100 nur noch 26 Lkw anrücken.

Öffentliches Kanalnetz

Lassen die Korken knallen: Der damalige Bürgermeister Bruno Danzer (zweiter von links) stößt mit seinen Mitarbeitern auf die Inbetriebnahme der Karlsfelder Kläranlage 1968 an. © Gemeinde Karlsfeld

Das Kanalnetz der Gemeinde Karlsfeld umfasst übrigens rund 70 Kilometer. Vom Bruno-Danzer-Platz in der Neuen Mitte dauert es beispielsweise rund zwei Stunden, bis das Abwasser in unterirdischen Kanälen in die Kläranlage fließt. Damit das Wasser auch gut fließen kann, braucht es ein Gefälle, informiert Oberbauer. Vom S-Bahnhof zur Kläranlage liegt der Höhenunterschied etwa bei 14 Metern.

Es gibt auch Ortsteile, die sich nicht direkt am Hauptkanal befinden, wie zum Beispiel die Rothschwaige. Dort läuft das Wasser in einem von acht Pumpwerken zusammen und wird im freien Gefälle zur Kläranlage gefördert. Dort angekommen durchläuft das Abwasser innerhalb von 14 Stunden diverse Reinigungsstufen, die Feststoffe und gelöste Substanzen herausholen, um das Wasser wieder in öffentliche Gewässer leiten zu können.

Mit dem Ausbau der Kläranlage will die Gemeinde in die Zukunft investieren. „Wir blicken nach vorn. Wenn das Ludl-Gelände und das Areal westlich der Bahn fertig sind, wird unsere Bevölkerung rasch wachsen“, sagt Oberbauer. „Darauf bereiten wir uns schon jetzt vor.“